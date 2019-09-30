В России запустили проект платформы «Автодата» по сбору автомобильных данных

В России официально запущен проект платформы «Автодата» по сбору автомобильных данных. Первые сервисы для представителей бизнеса и автовладельцев будут реализованы до конца 2019 года. Для создания платформы создается межотраслевой консорциум, говорится в пресс-релизе, поступившем в “Ъ”. Среди учредителей консорциума «Автодата» — НП ГЛОНАСС, Федеральное дорожное агентство, Минпромторг, ГК «Роскосмос», Росавтодор, ГК «Автодор», «Яндекс», группа ГАЗ, Российский союз автостраховщиков, фонд «Сколково», Ассоциация европейского бизнеса и другие организации и представительства.

Проект национальной сервисной телематической платформы «Автодата» реализуется во исполнение поручения президента России Владимира Путина. Объем финансирования до конца года составляет 325 млн руб. и предусматривает проектирование платформы «Автодата», создание функциональных макетов сервисов на базе платформы, включая макеты «Умной дорожной сети» и «Умной автомобильной магистрали» и страховой телематики.

«"Автодата" реализуется в целях формирования уникального в мировом масштабе массива больших данных в автомобильной сфере и обеспечения равных конкурентных условий на авторынке и взаимодействия автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой. Используя этот ресурс, отечественные компании смогут создавать конкурентоспособные на мировом рынке продукты и услуги, приложения для пользователей автомобильного транспорта, для городских операторов интеллектуальных транспортных систем, дорожных служб, страховых, лизинговых и логистических компаний и других пользователей, качество которых будет существенно выше конкурирующих зарубежных решений»,— рассказал журналистам представитель национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Перед консорциумом стоит задача по разработке и внедрению макетов сервисов, основанных на сборе данных от автомобилей и об автомобилях, их обработке и обогащении. «При разработке и создании макетов участники консорциума предоставят свои уникальные компетенции, опыт, а также доступ к принадлежащим им информационным системам, обеспечивающим сбор данных от автомобилей и их обработку»,— отметили в НТИ «Автонет».

Подробнее о платформе — в материале “Ъ” «За проезд возьмут big data».