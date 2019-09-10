За проезд возьмут big data

Для создания платформы «Автодата», которая будет собирать большие данные с эксплуатируемого в России автотранспорта, планируется создать консорциум с участием государства, автопроизводителей и IT-компаний. Участники рынка опасаются, что передача таких данных станет обязательной. Это может вызывать проблемы вокруг интеллектуальной собственности, считают эксперты.

Рабочая группа Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», подведомственная Минпромторгу и НП «ГЛОНАСС», направила гендиректору Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франку Шауффу предложение (есть у “Ъ”) присоединиться к консорциуму, который займется разработкой и эксплуатацией платформы «Автодата». Ее запуск годом ранее одобрили вице-премьер Максим Акимов и помощник президента Андрей Белоусов. В НП «ГЛОНАСС» и АЕБ подтвердили наличие письма, но отказались от других комментариев.

Планируется, что «Автодата» консолидирует большие данные, генерируемые автотранспортом, включая информацию о техническом состоянии и скорости автомобиля, манере вождения, профиле дороги, погодных условиях и окружающей среде.

Сейчас такая информация накапливается у разных участников рынка, ее консолидация «необходима для создания приложений на основе новых бизнес-моделей и проектирования новых транспортных средств, в том числе беспилотных», говорил соруководитель «Автонета» Александр Гурко «Известиям».

Как следует из письма, в консорциуме предполагается участие как органов власти, так и бизнеса: автопроизводителей, эксплуатантов автодорог, страховых, IT- и телекоммуникационных компаний. Собирать и обрабатывать данные с автомобиля для «Автодаты» можно будет только с согласия собственника, за исключением случаев, когда к этому обязывает закон, следует из приложенного к письму меморандума. Данные будут собирать только с автомобилей, эксплуатируемых на территории РФ, они станут открытыми и к ним должен быть обеспечен недискриминационный доступ.

По оценке Ассоциации участников рынка больших данных (АБД), его объем в России можно оценить в 10–30 млрд руб. в год, в течение пяти лет он может вырасти до 300 млрд руб. Сама ассоциация пока не получала предложения вступить в консорциум, сообщила ее представитель. Впрочем, ранее НП «ГЛОНАСС» и АБД подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в автотранспортной сфере.

Сбор данных для единой платформы выгоден в основном для российских автоконцернов, так как по отдельности у них слишком мало данных, чтобы делать на их основе сервисы или продукты, полагают собеседники “Ъ” на авторынке.

При этом деньги, технологии и «все вытекающее из big data» — статистику аварий, информацию о транспортных потоках — получит государство, считает один из собеседников. Сами участники авторынка в целом пока осторожно оценивают идею из-за необходимости решить вопрос приватности данных. Некоторые из них также полагают, что добровольность участия компаний в проекте сохранится только на его старте, во время тестов.

Предлагаемые задачи «Автодаты» укладываются в рамки внесенного в Госдуму законопроекта о больших данных, отмечает юрист «Ильяшев и партнеры» Мурад Ахметов. Но пока рынок big data в России не урегулирован, и с точки зрения действующего законодательства «Автодата», вероятно, подпадает под действие закона «О персональных данных», указывает юрист. «Если "Автодата" сама не является уполномоченным на доступ к персональным данным органом, то почему она должна обрабатывать такие данные собственников автомобилей без их согласия? В любом случае владелец машины обязан предоставлять персональные данные только в связи с конкретными правонарушениями и для конкретных целей»,— рассуждает господин Ахметов.

Большая часть данных, которые намерена собирать «Автодата», принадлежит автопроизводителям, указывает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. «Выкручивание им рук, чтобы они их отдавали», поднимает целый ряд вопросов: от торговых барьеров до неуважения к интеллектуальной собственности, в том числе на международном уровне, предупреждает аналитик.

Дмитрий Шестоперов, Ольга Никитина