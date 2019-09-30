«Квадра» за 2019 год вложила 1 млрд рублей в теплосети Липецкой области

Липецкий филиал энергетической компании ПАО «Квадра» в 2019 году инвестировал около 1 млрд руб. в подготовку теплоэнергетического комплекса региона к отопительному сезону к зиме. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам управляющего директора филиала Алексея Курило «несмотря на то, что отопительный сезон стартовал в этом году раньше, чем в прошлом», за время ремонтной кампании сотрудники компании заменили почти 24 км теплосетей и провели необходимые плановые ремонты на генерирующем оборудовании.

При этом, по данным компании на 18 сентября, в Липецке к зиме по вине управляющих компаний не были готовы 94% многоквартирных домов. Как уточнили в «Квадре», УК в большинстве домов областного центра не провели гидропневматическую промывку внутренних коммуникаций. «Пока это сделали всего шесть управляющих компаний, а ведь даже 1 мм накипи на внутренней поверхности радиатора значительно снижает его теплоотдачу. Тепло тратится на прогрев и промывку налета в засоренных трубах, что приводит к так называемым "перетопам" и "недотопам". Теплоснабжение целого района может быть нарушено всего лишь из-за одного неподготовленного дома»,отмечали ранее в «Квадре».

Сергей Калашников