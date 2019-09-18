В Липецке к зиме пока не готовы 94% многоквартирных домов

Липецкий филиал ПАО «Квадра» признал готовыми к зиме лишь 139 многоквартирных домов, что составляет всего 6% от жилого фонда облцентра. Об этом сообщила пресс-служба компании. По словам управляющего директора филиала Алексея Курило, «из-за бездействия управляющих компаний жители могут не почувствовать эффект от почти 1 млрд руб. наших инвестиций в этом году в теплоэнергетический комплекс города». Как уточнили в пресс-службе компании, УК в большинстве домов Липецка не провели гидропневматическую промывку внутренних коммуникаций. «Пока это сделали всего шесть управляющих компаний, а ведь даже 1 мм накипи на внутренней поверхности радиатора значительно снижает его теплоотдачу. Тепло тратится на прогрев и промывку налета в засоренных трубах, что приводит к так называемым "перетопам" и "недотопам". Теплоснабжение целого района может быть нарушено всего лишь из-за одного неподготовленного дома»,– считают в «Квадре».

О том, как складывалась ситуация с подготовкой к зиме в прошлом году, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Отопительному сезону Липецка предрекли перебои».

Александр Прытков