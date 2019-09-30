ДУМ Башкирии рекомендовали установить в мечетях видеокамеры и нанять охранников

Духовному управлению мусульман Башкирии поручили усилить меры безопасности в мечетях республики. Как стало известно “Ъ-Уфа”, заместитель начальника отдела полиции №9 Уфы Илья Тихомиров внес представление на имя главы ДУМ Башкирии Айнура Биргалина, в котором предложил оснастить мечети камерами видеонаблюдения, установить охранников, оборудовать камеры хранения вещей прихожан и разместить агитационные материалы о мерах по сохранности личных вещей. Ответ на представление господин Биргалин должен дать в течение месяца.

Как следует из представления, поводов для его направления стала кража, совершенная 17 сентября из помещения Первой уфимской соборной мечети на улице Тукаева. Тогда неизвестный похитил рюкзак, в котором находились портмоне, планшетный компьютер и документы прихожанина. Общая сумма ущерба составила около 9,5 тыс. руб.

По мнению МВД, преступление стало возможным в связи со слабой технической оснащенностью мечетей средствами охраны и наблюдения, отсутствием охранников и камер хранения личных вещей, а также слабой разъяснительной работой среди прихожан о сохранности личных вещей.

Айнур Биргалин подтвердил “Ъ-Уфа” получение представления, отметив, что оно носит рекомендательный характер, и его исполнение должны обеспечить каждый приход «на свое усмотрение в зависимости от своих возможностей». По расчетам господина Биргалина, установка видеокамер в мечети обойдется минимум в 40 тыс. руб. Поэтому, полагает он, предписание «на сегодняшний день практически неисполнимое», так как в некоторых мечетях имамы не могут закрыть долги за газ, воду и электричество.

В июле стало известно об установке камер видеонаблюдения в мечетях Духовного управления мусульман Татарстана. Инициатива была неоднозначно воспринята прихожанами и некоторыми имамами. В самом ДУМ Татарстана объясняли инициативу усилением безопасности прихожан.

Олег Вахитов, Майя Иванова