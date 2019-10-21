Лидия фон Кистер, модель plus-size

Красота плюс

Российская плюс-сайз модель покорила парижский подиум. Лидия фон Кистер из Гатчины Ленинградской области стала первой и единственной россиянкой «с формами» на Неделе моды во Франции. «Мечта сбылась! Париж. Palais de la Decouverte. Я — подиумная модель плюс-сайз,— написала Лидия на своей страничке в соцсетях.— Спасибо за поддержку всем, кто в меня верил. От анорексии до настоящей меня — пять лет усердия, отчаяния и желания сдаться. И весь мир преобразился!» Когда-то Лидия действительно страдала от анорексии, пытаясь соответствовать общепринятым модным XS-стандартам. Но конституция, природные данные у нее все же совсем другие, и ей пришлось даже пройти терапию, чтобы понять: можно быть здоровой и красивой и в своей весовой категории, при росте 185 сантиметров и 52-м размере одежды. Даже критики, утверждающие, что и модели plus-size все равно мало похожи на реальных женщин, так как обладают худыми, идеально «вылепленными» лицами, в этот раз признали: лицо нашей северной красавицы вполне пропорционально телу. «Наконец-то на подиуме живой человек!» — восторгаются в Сети и французские, и российские поклонники моды. Лидию заметили и уже пригласили на Неделю моды в Лондон. Девушка намерена использовать возрастающую популярность, чтобы помочь женщинам всех размеров принять свою внешность: «Иначе вы рискуете провести жизнь в вечной погоне за идеалом, навязанным кем-то другим. Не важен размер, главное, как вы его носите!»

Наталья Радулова