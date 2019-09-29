В Египте убиты 15 боевиков

Египетские силы безопасности убили 15 боевиков в перестрелке в Северном Синае, сообщает AFP со ссылкой на Министерство внутренних дел страны. Вооруженная группа «планировала атаку на военных и полицию … с целью дестабилизации и подрыва национальной безопасности», заявили там. Кто стоит за убитыми, в министерстве не сказали, но сообщили, что «часть террористической группы» скрывалась на ферме в Эль-Арише — административном центре Северного Синая.

Правоохранительными органами был найден схрон боевиков. Там находились пояса со взрывчаткой, несколько винтовок и взрывное устройство.

В начале года сообщалось, что в Египте строят стену вокруг популярных курортов. Впервые власти заговорили о стене безопасности еще в 2005 году. Тогда в результате теракта на курортах Шарм-эш-Шейх и Наама-бей погибли почти 90 человек, большинство из них — иностранные туристы.

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