Данные очистят от отчетности

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию на своем заседании в субботу одобрил подготовленную Росстатом концепцию создания Цифровой аналитической платформы (ЦАП) предоставления статистических данных. Речь идет о консолидации всей системы сбора статистики в РФ, в том числе ведомственной и региональной, создании единого хранилища первичных данных, резком сокращении с 2022 года статотчетности и постепенном переходе к сбору статистики на основе первичных учетных данных организаций после 2024 года.

Фактически в субботнем решении президиума комиссии (председатель — премьер-министр Дмитрий Медведев) одобрены предложения Росстата по программе реформы всей системы сбора и обработки статданных в РФ до 2024 года — заявленными и довольно амбициозными ориентирами реализации «дорожной карты» по созданию ЦАП являются двукратное сокращение сроков формирования официальной статистики, полное раскрытие ее в автоматическом режиме в формате открытых данных, снижение в два раза затрат экономики на статотчетность и полное упразднение всех форм статотчетности с постепенным переходом к потоковому предоставлению первичных статданных.

Предложения по проекту ЦАП Росстат начал выдвигать после назначения его главой Павла Малкова в декабре 2018 года. Разговор о «реформе статистики» был бы невозможен без проводимой в 2013–2017 годах под руководством экс-главы Росстата Александра Суринова программы создания «системы многомерного анализа данных» (НСИ СМАД), часть предложений Росстата по реформе, сходной с представленной, сформулирована в 2018 году. Сейчас же идея ЦАП заложена в нацпрограмму «Цифровая экономика» (федеральный проект «Цифровое госуправление»).

Наиболее разработанная часть «дорожной карты» по созданию ЦАП определена до 30 июля 2020 года и с августа реализуется: НИИ «Восход» и ООО НЦИ проектируют программное обеспечение ЦАП, в том числе обеспечивая интеграцию с правительственной Национальной системой управления данными (НСУД). «Экспериментальная» часть ЦАП должна быть принята в опытную эксплуатацию в декабре, тогда же должны быть проведены эксперименты с ФНС и Минсельхозом, на реальных масштабах данных ЦАП предполагается опробовать в апреле 2020 года, промышленная эксплуатация — с 2021 года.

Центральная идея Росстата по реформе довольно радикальна: она предполагает быструю (в течение четырех лет) консолидацию системы первичного сбора статинформации в РФ, сейчас дефрагментированную.

Одна из базовых проблем, описываемых концепцией,— и технологическая, и нормативно-правовая базы не позволяют многократное использование большей части первичных статданных Росстата для каких-либо целей, кроме статучета, есть и другие ограничения — и все это давно уже привело к нерегулируемому разрастанию системы ведомственного сбора первичной информации. На федеральном уровне действуют 540 форм первичного учета с 340 тыс. первичных статпоказателей. Различаются не только методики сбора и стандарты показателей, но и понимание объектов в экономике, предоставляющих первичные данные. В итоге сотни федеральных (и тысячи с учетом регионов и ведомств) баз данных содержат во многом несопоставимую информацию, сбор которой оплачивается и бюджетной системой, и предприятиями.

Росстат предлагает создание в рамках ЦАП единого хранилища первичных статданных в унифицированном формате (с возможностью подключения в него альтернативных внешних данных big data и потоковых данных): к этому «морю первичных данных» предполагается обращаться всем — Росстату как оператору ЦАП и агрегатору официальной статистики, ведомствам, потребителям, инфраструктуре электронного правительства, в этом смысле ЦАП предполагается «статистической» частью НСУД.

План перехода от действующей модели организации статнаблюдения к новой состоит из шести компонентов. Предлагается создать реестр форм статнаблюдения, не внесенные в реестр данные ведомствам и регионам (сейчас собирают статданные для своих целей без форматных ограничений) будет собирать запрещено, дублирование (сейчас до 60%) ликвидировано. Второй реестр объединит объекты статнаблюдения — и осуществлена привязка уникальных респондентов к первичным данным. Данные собираются через систему «одного окна». Эти части проекта предполагается реализовать до 2022 года, в частности, устранение дублирования сбора — с 2021 года.

Фактической частью этой работы, в том числе сбором данных о возможностях и особенностях реформы, станет в 2020 году первая «цифровая» перепись населения Росстатом.

Процесс создания ЦАП и ее «первичного моря данных» выглядит конфликтным для ведомств вне Росстата — для урегулирования вопроса о дублировании, межведомственном взаимодействии, форматах и т. п. предлагается создать межведомственную комиссию. В связи с предлагаемой реформой возрос интерес к Росстату как к ведомству—поставщику информации для правительства: так, на прошлой неделе о возможности нового переподчинения Росстата правительству заявил глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров.

Впрочем, уже после первых этапов реализации проекта «бизнес-ценность» Росстата и ЦАП резко возрастет. Аналитика на базе деперсонализированных первичных статистических данных (BI-компонент) в 2022–2023 годах позволит увеличить при уменьшении затрат и многократно анализировать первичную статистику — кроме того, предполагается создать «центр компетенций» на базе подведомственных структур Росстата и отдавать доступ к хранилищу по API. В целом же концепция предполагает развитие инструментария работы с первичными данными в ЦАП в рамках государственно-частного партнерства — первичная статистика применима в бизнесе, технология уже частично опробована в проектах ФТС и ФНС.

Финалом реформы за пределами «дорожных карт» является полный уход от традиционных «бумажных» форм учета, упразднение всех форм статотчетности (сейчас их 540), интеграция в единый статфайл внешних данных, переход к формированию первичных статданных на основе первичного учета организаций — «потоковая» форма сбора статистики. В концепции этот этап осторожно обозначен «после 2024 года», в мире этот подход пока не реализовывался ни в одной из юрисдикций.

Дмитрий Бутрин