Тенерифе остался без света

Масштабный сбой в энергоснабжении произошел на острове Тенерифе, входящем в состав Канарских островов в Атлантическом океане. Без света остались порядка 1 млн человек, сообщает AP.

Местные власти заявили, что блэкаут затронул «весь остров», однако генераторы снабжают электричеством социальные объекты, такие, как больницы. Мэр столицы острова Санта-Крус-Де-Тенерифе Патрисия Эрнандес рассказала, что энергоснабжение восстановят на большей части острова в течение нескольких часов. По ее словам, причины произошедшего расследуются.