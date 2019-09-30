Налоговики стареют и выравнивают гендерный баланс

Среднестатистическим налоговым работником в развитых и развивающихся странах мира является женщина-аудитор среднего возраста, следует из исследования налоговых администраций, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Всего в налоговых службах 58 исследованных стран занято 1,5 млн человек, а расходы на персонал составляют в среднем 73% операционного бюджета ведомств. В ОЭСР отмечают, что двойное давление на кадры, вызванное сокращением бюджетов ведомств, с одной стороны, и технологическими изменениями — с другой, остается серьезным управленческим вызовом для большинства служб.

Больше всего налоговиков задействовано в сфере аудита, расследований и иных видов верификации (30%), следом идут услуги регистрации и сервисы для налогоплательщиков (16% работников), обработка платежей и налоговых деклараций (14%), долговые сборы (11%), ИКТ (5%), рассмотрение споров и апелляций (4%). Прочими функциями занят 21% сотрудников. Аналогичное распределение функций характерно и для центрального аппарата российской ФНС, отмечает юрист практики разрешения споров КПМГ в России и СНГ Дмитрий Фомин: «В качестве специфики России можно выделить аналитическую функцию, не отраженную в докладе ОЭСР. В структуре ФНС аналитические подразделения имеют большое значение, которое постоянно растет».

Половозрастной состав сотрудников налоговых служб оказался значительно дифференцирован — в ОЭСР это объясняют культурными, экономическими и социологическими факторами. Около 30% штата в странах Тихоокеанского региона составляют люди до 35 лет, тогда как в Америке и Европе — 17% и 15% соответственно (там же наблюдается наибольшая доля сотрудников старше 54 лет). Число пожилых налоговиков с 2014 по 2017 год выросло в двух третях юрисдикций, что на фоне дефицита новых компетенций, связанных с работой с данными, грозит перерасти в серьезную управленческую проблему, предупреждают в ОЭСР. В двух третях стран с 2014 по 2017 год число женщин в налоговых органах выросло. Хотя они достаточно пропорционально представлены в общем штате (59,1% в 2017 году), на руководящих позициях их меньше (46,4%). В 80% стран зарплата налоговиков привязана к общей шкале вознаграждения госслужащих, в 20% опираются на собственную систему.

Надежда Краснушкина