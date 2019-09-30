iPhone неплохо вышел в цвет

Компания Apple полностью распродала в России iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, доставка этих устройств из официального интернет-магазина корпорации займет от двух до четырех недель. iPhone нового поколения с наибольшим объемом памяти оказался в дефиците и у некоторых реселлеров. При этом на другие модели из новой линейки ажиотажного спроса не наблюдается.

Первая партия завезенных в Россию iPhone 11 Pro и Pro Max на исходе, следующая ожидается в октябре, рассказал “Ъ” собеседник в отрасли. По информации российского интернет-магазина Apple, iPhone 11 Pro и Pro Max отсутствуют на складе, их отправка возможна через две-три недели. В эти же сроки компания готова доставить iPhone 11 фиолетового цвета, а модель в зеленом цвете придется ждать три-четыре недели.

Отдельные модели iPhone в дефиците, подтверждают и реселлеры Apple.

«Из-за высокого спроса на старте продаж некоторые модели в отдельных городах могут быть временно недоступны»,— сообщила представитель «М.Видео—Эльдорадо» Валерия Андреева. В первые дни спрос на новую линейку iPhone в магазинах группы вчетверо превысил продажи iPhone XS, уточнила она. Сейчас дефицит есть только по моделям с большими объемами памяти, включая iPhone Pro и Pro Max 256 Гб и 512 Гб новых расцветок, отмечают в «Вымпелкоме», по остальным моделям дефицит не наблюдается. Спрос на iPhone 11 Pro оказался выше ожидаемого, первыми закончились модели на 512 Гб, подтверждает пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов. «В нашей розничной сети почти вся первая партия уже реализована»,— уточнил он, добавив, что компания ожидает «пополнения запасов» в ближайшее время.

Предварительные заказы на iPhone нового поколения принимались в России 18–19 сентября. Их объем в два-три раза превысил показатели 2018 года, утверждали ритейлеры.

20 сентября стартовали продажи устройств, они впервые начались в один день с США. Уже в день старта продаж к вечеру популярные модели были в дефиците, говорит представитель Inventive Retail Group (управляет сетью re:Store) Людмила Семушина. В линейке iPhone Pro и Pro Max такими стали модели с 256 Гб и 512 Гб памяти зеленого цвета и в цвете «серый космос», а также iPhone 11 фиолетового и зеленого цветов, уточняет она. По ее словам, поставки устройств идут постоянно, но не в том количестве, которое способно насытить рынок. «Связной» получает поставку новых iPhone 11 ежедневно, компания удовлетворит спрос «в течение нескольких дней», сообщил директор по продажам ритейлера Михаил Комков.

До этого дефицит наблюдался в 2016 году после старта продаж iPhone 7 и в 2017 году при выходе iPhone X, вспоминает сотрудник одной из розничных сетей. «Наверное, самый дефицитный был год, когда стартовал iPhone X»,— соглашается собеседник в другой сети.

Представитель Apple и реселлеры не раскрывают число проданных устройств из новой линейки. За первую неделю продано более 40 тыс. iPhone нового поколения, утверждает собеседник “Ъ” в одном из ритейлеров. С этим не согласен другой собеседник на рынке, по словам которого, в Россию официально поставлено всего 40 тыс. устройств, а продано за неделю только 9,2 тыс. В страну поставлено 40 тыс. iPhone новой линейки, и их не могли продать все, так как пока смартфоны многих моделей есть в интернет-магазинах, согласен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Ажиотажного спроса на часть моделей не наблюдается, в связи с этим ритейлеры могут пытаться искусственно раздуть дефицит, рассуждает он.

На неделе старта новых iPhone продажи смартфонов в целом выросли на 40% по сравнению с предыдущей неделей, отметила представитель «М.Видео—Эльдорадо». При этом доля Apple в деньгах на неделе старта продаж выросла в России с 25% до 45%, сообщил “Ъ” собеседник, знакомый с оценками GfK, и подтвердил источник в крупном ритейлере.

Владислав Новый, Юлия Тишина, Дмитрий Шестоперов