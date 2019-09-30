Часовой не поставлен у ворот

«Зенит» проиграл в субботу «Локомотиву» со счетом 0:1. Это поражение, пожалуй, самое обидное в сезоне, потому что ничего, кроме поражения, петербуржцы в этом матче не заслуживали. У «Зенита», помимо игровых проблем, нарисовалась одна хроническая: вратарь Андрей Лунев. Впрочем, и его промахи не были бы так страшны, если бы хоть что-то создала атака.

«Зенит» уже проигрывал «Локомотиву» в этом сезоне — в матче за Суперкубок России, со счетом 2:3. Игра также прошла в Москве, и тогда гости лишились трофея во многом из-за неуверенной игры своего вратаря Андрея Лунева. С тех пор Лунев не изменился. На старте сезона голы, которые он пропускал с дальних дистанций, оправдывали тем, что команды Российской премьер-лиги (РПЛ) играют новыми мячами, обладающими аэродинамическим эффектом: чем быстрее летит, тем чаще крутится. Но мячи меняются в футболе каждый год, постепенно к ним привыкают. А вратарь «Зенита» как пропускал голы после дальних ударов, так и продолжает это делать. Можно вспомнить матчи с «Тамбовом», «Арсеналом». Похоже, это проблема для всех вратарей «Зенита»: в недавней игре 1/16 финала Кубка России против «Енисея» вратарь Михаил Кержаков, подменявший Лунева, пропустил «бабочку» чуть ли не с центра поля. Вышел играть Лунев — и не смог среагировать на дальний удар Гжегожа Крыховяка, который решил судьбу матча с «Локомотивом».

Нельзя сказать, что в других компонентах игры Лунев выглядит сильно лучше. Этот голкипер был хорош тогда, когда испытывал постоянную нагрузку со стороны соперников, когда у него было много работы. За это его пригласили в 2106 году из «Уфы» в «Зенит». Затем Андрей Лунев пробился в сборную России. При этом в «Зените» требования к нему изменились. Тут работы не так много — но когда она есть, то надо выручать. В эти моменты Лунев как раз совершает ошибки. Сейчас уже известно: если в штрафную «Зенита» следует навес или соперник наносит дальний удар, за Лунева поручаться нельзя. Так, кстати, «Локомотив» забил первый гол в ворота сине-бело-голубых в субботу: Федор Смолов ударил головой, вратарь «Зенита» не успел добраться до мяча, оставив пустыми ворота. Но этот мяч отменила VAR — видеоассистенты усмотрели нарушение правил со стороны игрока «железнодорожной» команды. Однако чуть позже последовал удар Крыховяка с 30 метров — и с ним Лунев не справился. Его эволюцию в «Зените» можно сравнить с судьбой Юрия Лодыгина, предшественника Лунева. Тот тоже начинал здорово (еще при Лучано Спаллетти), а потом растерял уверенность и сейчас играет в чемпионате Турции.

Заметим, что выглядит Лунев плохо именно в матчах с «Локомотивом» — когда в других воротах находится Маринато Гильерме, еще один вратарь сборной. Бразильцу с российским паспортом в последнее время отдает предпочтение Станислав Черчесов, наставник национальной команды. Так что психологические проблемы у Лунева явные. И с ними надо разбираться тренерскому штабу «Зенита».

Другая беда команды — крайне скудный набор инструментов для взламывания насыщенной обороны. В основном «Зенит» использует дальние навесы — в расчете на Артема Дзюбу. Но того в субботу «закрыли» высокие защитники «Локомотива». А тонкой игры в середине поля, интересных комбинаций петербуржцы не показали. Это связано с тем, что у «Зенита» нет игрока по фамилии «Плеймейкер», способного вести игру. Пока Сергей Семак предпочитает обходиться без него, покупая в трансферные «окна» футболистов других амплуа. В какой-то степени эту проблему мог бы решить бразилец Малком, купленный у «Барселоны» за €40 млн. Но он, как приехал в Россию, получил травму и на поле не появляется.

Когда «Зенит» встречается со слабыми командами, хватает и стараний Алексея Сутормина, который забивал голы в ворота «Енисея», «Рубина». Сутормин и в матче с «Локомотивом» вышел на замену — отдал пас Роберту Маку, который сравнял счет на последних секундах. Но VAR определила, что Сутормин подыграл себе рукой.

В итоге «Зенит» проиграл 0:1 и до вчерашнего дня делил первое место с «Локомотивом» и «Ростовом», который возглавил турнирную таблицу за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей (у всех клубов по 23 очка). В воскресенье вперед вырвался ЦСКА, обыгравший в гостях «Урал» 3:0 — у армейцев 25 очков. К слову, в субботу «Ростов» заключил контракт с 31-летним Павлом Мамаевым, отбывавшим срок вместе с 28-летним Александром Кокориным: тот подписал соглашение с «Зенитом». Оба смогут играть в РПЛ только с весны. «Зенит» следующий матч чемпионата проведет против «Урала» в Екатеринбурге 6 октября, а до этого, 2 октября, примет на своем стадионе «Бенфику» в Лиге чемпионов.

Юрий Балетов