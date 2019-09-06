Фонды запаслись потерями

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и Пенсионный фонд России (ПФР) накопили в резервах по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) рекордный объем средств — 220 млрд руб. Сформированный за счет потерь граждан при досрочных переходах, а также «налога» на доходность резерв избыточен для пенсионной системы, полагают эксперты. Вопрос должен быть решен в рамках дискуссии о новой финансовой модели фондов, считают эксперты.

Резерв по ОПС одиннадцати крупнейших частных фондов (на них приходится 95,7% обязательств по ОПС) на середину года превысил 70 млрд руб. Об этом свидетельствуют отчетности фондов, предоставленная НПФ информация, а также расчеты “Ъ”. Почти 150 млрд руб. резерва у ПФР (см. интервью главы фонда Антона Дроздова в “Ъ” от 12 августа). Таким образом, РОПС частных фондов достиг почти 3% от всех их обязательств по ОПС, а резерв ПФР хеджирует более 8% обязательств, по которым инвестируют пенсионные накопления частные управляющие компании и ВЭБ.

Согласно действующему законодательству, с 2018 года РОПС должен составлять не менее 1% и не более 10% от пенсионных накоплений, аккумулированных НПФ. Резерв является одной из частей системы гарантирования, введенной с 2015 года. РОПС формируется из пенсионных накоплений (таким образом снижая доходность, получаемую гражданами (см. “Ъ” от 17 мая)), невостребованных правопреемниками средств умерших граждан, а также за счет теряемого гражданами инвестдохода в случае досрочного перехода застрахованного лица к новому страховщику.

C начала года в крупнейших фондах РОПС суммарно вырос на 5,6 млрд руб. При этом потерянный гражданами инвестдоход по переходной кампании 2018 года, который пошел на пополнение резерва, составил 4,3 млрд руб. (см. “Ъ” от 31 июля). Лишь НПФ «Будущее» сократил резерв на 1,2 млрд руб. За счет этих средств фонд восполнил убыток по счетам части уходящих из него граждан. У ПФР за полгода РОПС увеличился почти на 23 млрд руб., из которых 11,3 млрд руб.— это утраченный инвестдоход гражданами, сделавшими в прошлом году выбор в пользу НПФ.

Сергей Швецов, первый зампред ЦБ, в интервью «Интерфаксу» 14 июля 2016 года Есть РОПС, который является своего рода добавочным капиталом и в отношении которого у нас возникают сомнения в его необходимости

Вопрос о целесообразности нынешних уровней формирования РОПС и необходимости резерва в целом неоднократно поднимался в прошлом году. Сотрудники ЦБ считали, что при формировании РОПС «занижается та доходность, которую получают клиенты», но при этом «не создается для них никакой стоимости». При этом величина резерва непропорциональна рискам НПФ, отсутствует его влияние на устойчивость фонда, к тому же право собственности на эти средства четко не определено (см. “Ъ” от 5 октября 2018 года). Национальная ассоциация НПФ и Ассоциация НПФ предлагали уменьшить обязательные отчисления фондов в РОПС на величину дохода, полученного от инвестирования самого резерва (см. “Ъ” от 26 февраля). «Стоит пересмотреть целесообразность проведения обязательных отчислений, необходимых для достижения порога в 10%, теми фондами, которые выдерживают норматив по РОПС»,— предлагали в «ВТБ Пенсионном фонде».

Поднимался вопрос и о том, что делать с резервом ПФР. В частности, высказывалась мысль направить его на создание системы социального страхования при выстраивании системы долговременного ухода (см. “Ъ” от 27 мая). «Действительно, возникают предложения как-то использовать РОПС, однако правовых оснований для этого пока не имеется и конкретных предложений в Пенсионный фонд пока не поступало»,— отмечал господин Дроздов.

«РОПС необходим как страховка от актуарных рисков. В меньше степени он может быть использован как хедж против инвестиционного риска»,— объясняет гендиректор консалтинговой компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев.

Однако, по его словам, размер резерва по системе избыточен, особенно непропорционален он для ПФР, где и инвестиционных, и актуарных рисков меньше. «Вопрос о размере РОПС, отчислений в него, а также потерях граждан, идущих в этот резерв, должен быть поставлен в ходе дискуссии о новой финансовой модели НПФ»,— полагает эксперт. Решение о необходимой величине РОПС может быть найдено на основе актуарных оценок каждого конкретного фонда, предполагает господин Якушев.

Илья Усов