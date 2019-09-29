Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает о новом заведении ресторатора Алана Бигати в столице и о блюдах, которые появились в меню благодаря бренд-шефу Тимуру Абузярову.

Сегодня еще один московский бар-новинка, и тоже с моно-концепцией. Известный знаток вин, блогер и ресторатор Алан Бигати вслед за своим первым винным баром Bigati Bar открыл в том же доме саке-бар BigAsia. В баре представлено около 20 видов сакэ, соджу, байцзю, сётю, божественный напиток из саке и фреша юдзу под названием «Аладдин Юдзу» и очень яркие изящные коктейли от Стивена Шарма, питерского бар-тендера полуиндийского происхождения, известного по барам Bolshoybar и Made in China в Санкт-Петербурге.

В качестве бренд-шефа выступил Тимур Абузяров, с чьей легкой руки в Москве вошло в моду поке и, увы, так и не вошла паровая булочка бао. Для нового саке-бара Алана Бигати Абузяров придумал довольно большое меню, в котором собрал чуть ли не все международные азиатские хиты — от вьетнамских нэмов с уткой и спринг-роллов с шиитаке до огромной линейки супов, включая фо бо, китайский кисло-острый суп, рамен, том ям и лаксу. Есть большой раздел лапши, включая пад тай, и большой раздел риса с тайским карри и курицей гунбао.

Разумеется, в новом баре Алана Бигати не обошлось и без вина, причем вся карта подобрана под азиатские блюда, а это значит, что упор сделан на гевюрцтраминеры, рислинги, оранжи и сладкие вина. Конечно, автор проекта не исключает, что его гости будут пить не только сакэ. Но он, по крайней мере, попытался.