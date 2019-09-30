«Основа» поделила MainStreet

Пытаясь сократить банковское кредитование в своих девелоперских проектах, группа «Основа» Александра Ручьева продолжает привлекать средства сторонних инвесторов. Так, партнером компании по строительству комплекса апартаментов MainStreet на западе Москвы стал «Юг-нефтепродукт» экс-депутата Госдумы Бекхана Агаева. У них уже есть совместный проект — жилой комплекс Red7 в центре Москвы.

«Юг-нефтепродукт» с августа 2019 года контролирует 25% в ООО «Воскресение», следует из данных ЕГРЮЛ. Это юрлицо выступает застройщиком комплекса апартаментов MainStreet в Кунцево на западе Москвы. В августе проект анонсировала группа «Основа» экс-совладельца «Мортона» Александра Ручьева. Она приобрела площадку на улице Ивана Франко на западе Москвы за 2 млрд руб. Продавцом выступило ООО «Базил-Актив» — структура «КИТ Финанс». Александр Ручьев и гендиректор «Юг-нефтепродукта» Магомед Уматгириев подтвердили “Ъ”, что стороны стали партнерами в MainStreet.

Летом «Юг-нефтепродукт» также стал владельцем 25% компании—застройщика ЖК Red7 на проспекте Сахарова в центре Москвы, знаковом проекте «Основы» (см. “Ъ” от 24 июля). «MainStreet и Red7 — это первые, но не единственные проекты, которые мы намерены реализовывать в партнерстве с "Юг-нефтепродуктом"»,— заявил господин Ручьев. Магомед Уматгириев также подтвердил, что партнерство с «Основой» стало системным: «Оно основано не только на коммерческих взаимоотношениях, но и на личной дружбе учредителей».

Учредителем «Юг-нефтепродукта», созданного в 1998 году, Forbes называл Ваху Агаева, ныне депутата Госдумы от КПРФ. Его сын Бекхан Агаев в 2011–2016 годах был членом фракции «Единой России» в Госдуме. Но сейчас именно Бекхан Агаев инвестирует в девелоперские проекты.

Это стало известно из письма господина Уматгириева, направленного в “Ъ” после выхода статьи о партнерстве по проекту Red7. Там же указано, что Ваха Агаев как госслужащий не имеет права заниматься коммерческой деятельностью. При этом в «Юг-нефтепродукте» отрицают информацию «Новой газеты» о том, что компания занималась продажей чеченской нефти, и ряда других СМИ, включая Forbes, о покупке ею площади в «Капитал Тауэр» в Москве у Capital Group.

В то же время средства для инвестиций в девелопмент у «Юг-нефтепродукта» есть. В свою очередь, для «Основы» привлечение стратегического партнера — логичный шаг, после того как Александр Ручьев заявил о минимизации банковского финансирования в проектах группы. Так, объем вложений в строительство ЖК Red7 «Основа» оценивала в 9 млрд руб., из них 5,7 млрд руб.— заем Сбербанка, но затем группа решила снизить кредитную нагрузку.

Небольшие девелоперы действительно стремятся взамен банковского финансирования привлекать деньги партнеров, что позволяет договориться о более выгодных условиях, говорит партнер Colliers International Владимир Сергунин. По его мнению, в рамках проекта MainStreet можно будет построить около 35 тыс. кв. м жилья, остальная же часть пойдет под коммерческие цели. Но ранее заявленная стоимость сделки — 2 млрд руб. за участок и 5 млрд руб. на строительство — господину Сергунину кажется несколько завышенной. По его мнению, себестоимость апартаментов составит около 3,5 млрд руб., еще 1,5–1,7 млрд руб. «Основа» заплатила за площадку. Реализовать проект можно будет за 8,5–9 млрд руб., таким образом, инвесторы заработают около 3 млрд руб., подсчитывает господин Сергунин.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игорь Роганович считает MainStreet перспективным проектом из-за расположения на пересечении престижных трасс — Кутузовского проспекта и Рублевского шоссе. Но негативно, по его мнению, на стоимость апартаментов может повлиять соседство с действующими железнодорожными путями.

Елизавета Макарова, Халиль Аминов