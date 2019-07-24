В «Основе» — нефть

Стремление основного владельца девелоперской группы «Основа» Александра Ручьева избежать высокой кредитной нагрузки привело к неожиданному партнерству. В числе совладельцев жилого комплекса Red7 на проспекте Сахарова — одного из знаковых проектов компании в центре Москвы — оказался депутат Госдумы Ваха Агаев, занимавшийся в начале 2000-х годов продажей чеченской нефти.

Группа компаний «Основа» Александра Ручьева, которому до 2016 года принадлежал один из крупных застройщиков в Подмосковье — «Мортон», нашла соинвестора для проекта строительства жилого комплекса (ЖК) Red7 на проспекте Сахарова, у Садового кольца в центре Москвы. Как следует из данных Kartoteka.ru, в июле текущего года 25% долей в этом проекте получило ООО «Югнефтепродукт». Эта компания действительно стала финансовым партнером по проекту Red7, подтвердили “Ъ” в пресс-службе «Основы».

«Югнефтепродукт» основан в 1998 году, компания владела миноритарным пакетом акций Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, откуда отправлялась на экспорт чеченская нефть. В 2004–2005 годах компания продала свою долю в предприятии «Роснефти». В 2016 году «Югнефтепродукт» приобрел у Capital Group бизнес-центр «Капитал-Тауэр» (15 тыс. кв. м) на Брестской улице в центре Москвы.

«Югнефтепродукт» контролируется семьей депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева. Его сын Бекхан был членом фракции «Единой России» в 2011–2016 годах и входил в комитет Госдумы по земельным отношениям и строительству. Он также работал советником в «Русснефти» Михаила Гуцериева. Второй сын Вахи Агаева, Батыр, контролировал Расчетно-кредитный банк (РКБ). В начале 2018 года Центробанк отозвал у РКБ лицензию из-за отмывания доходов.

Комплекс Red7 площадью 46 тыс. кв. м строится с ноября 2018 года. Совокупный объем инвестиций в проект «Основа» оценивает в 9 млрд руб. Для строительства объекта группа в конце 2018 года привлекла на пять лет в Сбербанке 5,7 млрд руб.

Впрочем, «Основа» старается не использовать банковское финансирование: президент группы Александр Ручьев заявлял журналу Forbes о принятии стратегии по сохранению минимальной кредитной нагрузки. В рамках стратегии компания в этом году досрочно погасила задолженность и закрыла две кредитные линии Сбербанка на свои строящиеся жилые комплексы «Грани» в Текстильщиках и «Гоголь парк» в Люберцах. На момент досрочного погашения из кредитной линии в 1,38 млрд руб. на строительство «Граней» было выбрано около 30% (423,22 млн руб.), а из проектного финансирования «Гоголь парка» в 1,62 млрд руб. «Основа» использовала менее 10% кредита (147 млн руб.).

Партнер Colliers International Владимир Сергунин считает, что цена недвижимости в Red7 сейчас начинается от 290 тыс. руб. за 1 кв. м, но в перспективе средняя стоимость может увеличиться до 350–400 тыс. руб. за 1 кв. м. Управляющий партнер «Метриум»/CBRE Мария Литинецкая отмечает хорошее расположение будущего ЖК и его уникальное архитектурное решение. Red7 спроектирован голландским архитектурным бюро MVRDV в форме буквы W. Среди минусов новостройки Мария Литинецкая называет неудачные планировки с вытянутыми узкими комнатами, что обусловлено архитектурой комплекса. По ее подсчетам, за полгода в проекте было реализовано всего 16 апартаментов, это меньше 3% объема предложения.

Мария Литинецкая отмечает, что в обмен на инвестиции в Red7 семья Агаевых, скорее всего, получит пул апартаментов с дисконтом относительно рыночной цены продажи и далее уже будет самостоятельно это жилье реализовать. В «Метриум» также напомнили, что «Югнефтепродукт» не единственная компания из энергетической отрасли, которая инвестирует в недвижимость. Так, жилой комплекс «Кастанаевская, 68» у станции метро «Пионерская» на западе Москвы сейчас достраивает компания «Велесстрой», специализирующаяся на работах нефтегазового комплекса.

Елизавета Макарова, Халиль Аминов