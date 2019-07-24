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Александр Ручьев

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ   |  купить фото

В «Основе» — нефть

Для Red7 нашелся новый партнер

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 9

Стремление основного владельца девелоперской группы «Основа» Александра Ручьева избежать высокой кредитной нагрузки привело к неожиданному партнерству. В числе совладельцев жилого комплекса Red7 на проспекте Сахарова — одного из знаковых проектов компании в центре Москвы — оказался депутат Госдумы Ваха Агаев, занимавшийся в начале 2000-х годов продажей чеченской нефти.


Группа компаний «Основа» Александра Ручьева, которому до 2016 года принадлежал один из крупных застройщиков в Подмосковье — «Мортон», нашла соинвестора для проекта строительства жилого комплекса (ЖК) Red7 на проспекте Сахарова, у Садового кольца в центре Москвы. Как следует из данных Kartoteka.ru, в июле текущего года 25% долей в этом проекте получило ООО «Югнефтепродукт». Эта компания действительно стала финансовым партнером по проекту Red7, подтвердили “Ъ” в пресс-службе «Основы».

«Югнефтепродукт» основан в 1998 году, компания владела миноритарным пакетом акций Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, откуда отправлялась на экспорт чеченская нефть. В 2004–2005 годах компания продала свою долю в предприятии «Роснефти». В 2016 году «Югнефтепродукт» приобрел у Capital Group бизнес-центр «Капитал-Тауэр» (15 тыс. кв. м) на Брестской улице в центре Москвы.

«Югнефтепродукт» контролируется семьей депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева. Его сын Бекхан был членом фракции «Единой России» в 2011–2016 годах и входил в комитет Госдумы по земельным отношениям и строительству. Он также работал советником в «Русснефти» Михаила Гуцериева. Второй сын Вахи Агаева, Батыр, контролировал Расчетно-кредитный банк (РКБ). В начале 2018 года Центробанк отозвал у РКБ лицензию из-за отмывания доходов.

Комплекс Red7 площадью 46 тыс. кв. м строится с ноября 2018 года. Совокупный объем инвестиций в проект «Основа» оценивает в 9 млрд руб. Для строительства объекта группа в конце 2018 года привлекла на пять лет в Сбербанке 5,7 млрд руб.

Впрочем, «Основа» старается не использовать банковское финансирование: президент группы Александр Ручьев заявлял журналу Forbes о принятии стратегии по сохранению минимальной кредитной нагрузки. В рамках стратегии компания в этом году досрочно погасила задолженность и закрыла две кредитные линии Сбербанка на свои строящиеся жилые комплексы «Грани» в Текстильщиках и «Гоголь парк» в Люберцах. На момент досрочного погашения из кредитной линии в 1,38 млрд руб. на строительство «Граней» было выбрано около 30% (423,22 млн руб.), а из проектного финансирования «Гоголь парка» в 1,62 млрд руб. «Основа» использовала менее 10% кредита (147 млн руб.).

Партнер Colliers International Владимир Сергунин считает, что цена недвижимости в Red7 сейчас начинается от 290 тыс. руб. за 1 кв. м, но в перспективе средняя стоимость может увеличиться до 350–400 тыс. руб. за 1 кв. м. Управляющий партнер «Метриум»/CBRE Мария Литинецкая отмечает хорошее расположение будущего ЖК и его уникальное архитектурное решение. Red7 спроектирован голландским архитектурным бюро MVRDV в форме буквы W. Среди минусов новостройки Мария Литинецкая называет неудачные планировки с вытянутыми узкими комнатами, что обусловлено архитектурой комплекса. По ее подсчетам, за полгода в проекте было реализовано всего 16 апартаментов, это меньше 3% объема предложения.

Мария Литинецкая отмечает, что в обмен на инвестиции в Red7 семья Агаевых, скорее всего, получит пул апартаментов с дисконтом относительно рыночной цены продажи и далее уже будет самостоятельно это жилье реализовать. В «Метриум» также напомнили, что «Югнефтепродукт» не единственная компания из энергетической отрасли, которая инвестирует в недвижимость. Так, жилой комплекс «Кастанаевская, 68» у станции метро «Пионерская» на западе Москвы сейчас достраивает компания «Велесстрой», специализирующаяся на работах нефтегазового комплекса.

Елизавета Макарова, Халиль Аминов


Арендаторов дорогого жилья становится больше

Конъюнктура

Число обращений от потенциальных арендаторов высокобюджетной недвижимости за последние шесть месяцев по сравнению с прошлым годом выросло на 18%, говорится в исследовании Savills. Эксперты компании отмечают, что арендаторы этого сегмента ищут жилье за 265 тыс. руб. за объект в месяц. Эта сумма на 6% больше, чем было в начале 2019 года. В то же время примерно треть спроса приходится на менее дорогостоящие варианты — от 75 тыс. до 150 тыс. руб. за объект в месяц. Половина всех запросов, поступавших в течение первой половины 2019 года, приходилась на российских граждан (51%). Среди зарубежных арендаторов наибольшую активность проявляли выходцы из Франции (12%) и Италии (5%). По данным на начало июля 2019 года, самые дорогие квартиры в аренду предлагаются в таких районах Москвы, как Арбат и Кропоткинская (406 тыс. руб. за объект в месяц), Тверская улица (360 тыс. руб.) и Краснопресненская (340 тыс. руб.).

Елизавета Макарова


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