Росстат анонсировал первую цифровую перепись населения в 2020 году

В 2020 году всероссийская перепись населения впервые будет цифровой, для ее проведения будет использоваться big data мобильных операторов и государственных органов. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков во время финального этапа конкурса «Цифровой прорыв» в Казани.

Он отметил, что некоторые европейские страны собираются использовать big data во время следующей переписи населения. «Мы тоже начинаем экспериментировать в этом направлении»,— сказал журналистам господин Малков (цитата по ТАСС).

Глава Росстата рассказал, что переписчики будут ходить не с бумажными листами, а с планшетами, и потом данные не придется сканировать. Полученные сведения будут загружаться на цифровую аналитическую платформу «Население». «Туда мы будем загружать всю информацию, полученную в ходе переписи, информацию из источников больших данных, из административных источников и все это там обрабатывать, смешивать»,— пояснил Павел Малков.

Напомним, ранее “Ъ” уже писал о планах Росстата провести цифровую перепись населения. Проект может обойтись государству 1,2 млрд руб. Инициатива должна помочь оценить не только численность населения, но и миграционные потоки.

Подробнее — в материале “Ъ” «Большие данные включат в перепись».