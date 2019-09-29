Украинцы попросили Зеленского опубликовать стенограммы разговоров с Путиным

На сайте президента Украины Владимира Зеленского 28 сентября появилась петиция с требованием опубликовать расшифровку телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным. На момент публикации новости ее подписали около 800 человек (цель — 25 тыс.).

Петиция была создана на фоне дипломатического скандала, связанного с телефонным разговором Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Украинского президента, в частности, обвинили в «заигрывании» с господином Трампом.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

«Подчеркиваем, что Вы — президент Украины, а не частное лицо, поэтому эти разговоры не являются и не могут быть частными разговорами, тем более, если речь идет о разговорах с лидером страны-агрессора — Путиным»,— говорится в тексте петиции.

Напомним, расшифровку июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского опубликовали на сайте Белого дома 25 сентября после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента господина Трампа. Поводом стало то, что американский президент якобы призывал Владимира Зеленского инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах.

Подробнее о скандале читайте в материале “Ъ” «У политиков раззвонилось воображение».