Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал расшифровку разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Документ основан на записях сотрудников администрации США, которые находились в кабинете господина Трампа во время беседы.

Напомним, телефонный разговор двух президентов, который состоялся 25 июля, стал причиной нового скандала, разгоревшегося в США. Демократы пытаются начать процедуру импичмента господина Трампа. Они предполагают, что он оказывал давление на Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора и якобы требовал предоставить компромат на Джо Байдена — предполагаемого участника президентских выборов в 2020 году. Дональд Трамп якобы призывал начать расследование против сына демократа — Хантера Байдена. Он входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний Украины. Будучи вице-президентом США, Джо Байден требовал уволить генпрокурора Украины Юрия Луценко, расследовавшего коррупционное дело Burisma.

Полный перевод опубликованного Белым домом документа Читать далее

Во время телефонного разговора Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским действительно затрагивалась тема расследования этого дела. «Ходят разговоры о сыне Байдена, о том, что Байден остановил разбирательство, и многие люди хотят узнать об этом. Поэтому если вы могли бы что-либо предпринять по этому вопросу , то это было бы здорово…»,— сказал Дональд Трамп. Американский президент отметил, что господин Байден «хвастался тем, что остановил расследование». По мнению господина Трампа, «это звучит ужасно».

Господин Зеленский ответил, что в курсе ситуации, и генпрокурор займется этим делом. «Поскольку мы располагаем абсолютным большинством в парламенте, следующий генпрокурор будет на 100% мой человек… Я хочу заверить, что мы со всей серьезностью отнесемся к этому делу»,— сказал Владимир Зеленский.

Подробнее о конфликте из-за телефонного разговора двух президентов читайте в материале “Ъ” «Дональда Трампа желают демократически прогнать».