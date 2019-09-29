Хуситы объявили о взятии в плен нескольких тысяч саудовских военных

Йеменские повстанцы из движения «Ансар Аллах» (хуситы) взяли в плен несколько тысяч солдат и офицеров Саудовской Аравии, заявил представитель вооруженных сил хуситов генерал Яхья Сарии в эфире повстанческого телеканала. «Масштабная военная операция "Победа от Бога" в направлении Нажрана. Самая крупная операция против вражеских сил с начала агрессии, которая продолжалась несколько месяцев…»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В ближайшее время, по словам спикера, будут объявлены дополнительные подробности операции.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году, с одной стороны выступают повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах», с другой — йеменское правительство, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Арабская коалиция и «Ансар Аллах» регулярно обмениваются авиаударами.

В середине сентября хуситы взяли ответственность за атаку на два саудовских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) при помощи десяти беспилотников. Среди объектов, на которое было совершено нападение — один из крупнейших в мире НПЗ саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике.

Подробнее об атаке и ее последствиях читайте в материале “Ъ” «Нефть призывают из резервов».