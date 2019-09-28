Медведчук: Волкер провалил переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе

Депутат Верховной рады Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и личный друг президента России Владимира Путина Виктор Медведчук считает, что специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер провалил переговоры по урегулированию вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях страны. Заявление господина Медведчука опубликовано на сайте «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Комментируя отставку господина Волкера с поста спецпредставителя США по вопросам Украины, депутат Верховной рады назвал ее «результатом архинепрофессионализма и откровенного вредительства». «Независимо от того, что стало спусковым механизмом этой отставки, данное событие свидетельствует: Волкер окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта на Донбассе»,— считает господин Медведчук.

По его словам, господин Волкер был обязан был придерживаться нейтральной позиции, чтобы иметь возможность выстроить отношения со всеми участниками переговорного процесса и найти компромиссные решения по урегулированию конфликта. «Однако он не только занял позицию одной стороны — (бывшего президента Украины Петра.— “Ъ”) Порошенко, исповедовавшего идеологию антироссийской истерии и пещерной русофобии, но и позволял себе крайне радикальные высказывания и оценки в адрес представителей РФ, Донецка и Луганска, чем привносил негатив и вредил минскому процессу. Его публичные рассуждения не просто мешали переговорам и взаимоотношениям США и России, а шли вразрез с интересами Украины»,— заявил депутат.

Об отставке Курта Волкера стало известно 27 сентября. По данным газеты The New York Times, отставка чиновника связана с процедурой импичмента американского президента Дональда Трампа, которую запустил Конгресс США. По информации источников телеканала CNN, спецпредставитель подал в отставку после публикации текста жалобы сотрудника американских спецслужб на телефонный разговор господина Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Сотрудник спецслужб утверждал, что спецпредставитель Госдепа помог устроить встречу личного адвоката господина Трампа Руди Джулиани с представителями украинского лидера. Кроме того, в жалобе говорилось, что в июле, после беседы президентов США и Украины, в которой американский лидер попросил украинского коллегу инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и возможного конкурента господина Трампа на президентских выборах 2020 года, господин Волкер прибыл в Киев с указаниями от Белого дома.

3 октября господин Волкер должен дать показания в Конгрессе в рамках расследования, предшествующего голосованию по импичменту.

Подробнее — в публикации “Ъ” «У политиков раззвонилось воображение».