Утильсбор запасут для отечественных

Как выяснил “Ъ”, вице-премьер Дмитрий Козак готов пойти на уступки традиционно российским концернам и теперь склоняется к необходимости дифференциации промсубсидий в размере около 120 млрд руб. в год. Де-факто это компенсация утильсбора, ради доступа к которой концерны заключали специнвестконтракты (СПИК). По данным “Ъ”, речь идет о сокращении выплат для производителей с более низкими обязательствами по локализации, но с тем, чтобы те сохранили рентабельность своих СПИК. Средства от «экономии», предполагают источники “Ъ”, могут пойти на программу импортозамещения компонентов для традиционно российских концернов.

По данным “Ъ”, 13 сентября у вице-премьера Дмитрия Козака прошло совещание с участием заинтересованных министерств, где обсуждалась идея дифференциации промсубсидий, де-факто компенсирующих утильсбор. Собеседники “Ъ”, знакомые с ситуацией, говорят, что вице-премьер, до сих пор отвергавший дифференциацию, стал склоняться к необходимости ее проведения. По их словам, речь идет о концептуальном решении выработать приемлемый для всех консенсус по дифференциации утильсбора. Его условия должны быть согласованы до встречи с автопроизводителями в Сочи 28 сентября, добавляют источники “Ъ”.

По словам одного из них, решено, что дифференциация не должна привести к сворачиванию проектов по СПИК, которые заключались именно ради доступа к утильсбору, то есть все игроки должны получать компенсацию, достаточную для реализации взятых обязательств. Оценить это нереалистично, полагают собеседники “Ъ”. Минпромторг теоретически может проанализировать финансовые модели, в которых заложены и компенсации в том числе, говорит ряд источников “Ъ”. Финмодели были подготовлены исходя из того, что срок действия СПИК составлял десять лет, отмечает один из них, при этом на операционную прибыль, по требованиям постановления правительства 708, нужно выйти на шестой год. Компенсации утильсбора учтены в финмодели, поскольку иначе все СПИК были бы убыточны, поясняют собеседники “Ъ”.

Проект СПИК может стать убыточным, если компенсации утильсбора сократят больше чем, скажем, на 30%, говорит один из собеседников “Ъ”, отмечая, что конкретных оценок еще нет. Большинство крупных игроков не свернут свои проекты даже в условиях сокращения компенсаций, говорят источники “Ъ”. Таким образом, передела рынка в пользу традиционно российских автопроизводителей не ожидается, отмечает один из них, и, вероятнее всего, инициаторы дифференциации надеются получить доступ к образовавшимся средствам в бюджете. В частности, он напоминает об идее Минпромторга получить 150 млрд руб. из бюджета до 2025 года на импортозамещение автокомпонентов (см. “Ъ” от 8 августа).

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака сообщил “Ъ”, что согласованная позиция ведомств по теме дифференциации утильсбора будет обсуждаться в ходе встречи с автопроизводителями в Сочи 28 сентября.

Концерны шли на подписание СПИК именно ради промышленных субсидий в размере около 120 млрд руб. в год. Осенью 2018 года в ходе работы отраслевой рабочей группы, созданной по поручению вице-премьера, от его аппарата была заявлена позиция о гарантиях получения промсубсидий в полном объеме всем автоконцернам, уже локализовавшим производство в РФ. Позднее это повторил и сам Дмитрий Козак. Как рассказывали источники “Ъ”, тема дифференциации утильсбора вновь возникла после встречи Владимира Путина с представителями французского бизнеса в апреле. По данным “Ъ”, дифференциацию поддерживают КамАЗ, группа ГАЗ, АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan, к ним присоединились Volkswagen и Hyundai (см. “Ъ” от 11 июля).

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» отмечает, что поскольку в самих СПИК нет обязательств по выплате промсубсидий, дифференциация не противоречит их условиям. Но, продолжает он, целесообразнее было бы сохранить действующие выплаты, введя новые механизмы стимулирования для игроков с высокой локализацией.

Ольга Никитина