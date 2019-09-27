Лайки на Facebook уходят в тень

Facebook начал скрывать лайки. Пилотный проект запустили в Австралии. С 27 сентября часть пользователей перестали видеть количество отметок «Нравится» под чужими постами. При этом реакции на свои записи им по-прежнему доступны. Разговоры о том, что Facebook скроет показ лайков, начались полгода назад. Тогда в компании хотели ограничить возможность ставить и видеть отметку «Нравится» для детей младше 18 лет, но тестировать идею не стали.

Тем не менее, как говорят в Facebook, зависимость пользователей от реакции на их посты сохраняется. Чтобы с этим бороться и снизить социальное давление на людей, в Австралии запустили эксперимент. Полностью справиться с проблемой зависимости вряд ли удастся, считает руководитель «Лаборатории комьюнити» Владислав Титов. Но в целом идею Facebook он поддерживает: «Это правильный подход, потому что у людей очень сильная зависимость от лайков, особенно у молодых. В погоне за ними начинаются какие-то эксперименты над собственной внешностью, люди готовы на многое. Хотя полностью зависимость никуда не пропадет, потому что люди хотят получать положительную реакцию на свои действия, фотографии. Ранжирование любого социально значимого поста в ленте зависит от очень сложной формулы, которая включает в том числе и количество лайков. Причем в том же самом Facebook уже давно понижен интерес к этому инструменту.

Соцсеть хочет стимулировать количество комментариев, так как это более осмысленная реакция.

Это значит, что человек действительно прочитал и вступил в какую-то беседу, обсуждение. То, что этот счетчик скрывают от наших глаз, не значит, что они перестают собирать информацию».

Отказ от лайков может быть не только заботой о пользователях, отмечает гендиректор SocialDataHub и Fubutech Артур Хачуян. По его словам, компания таким образом отказывается от нежелательных для нее рекламодателей: «Facebook уже давно преследует теория о том, что эффекта от вложения средств в раскрутку не будет. Соцсеть скрывает и отчеты. Есть теория, что они хотят, чтобы блогеры, популярные люди не делились информацией о том, какой охват имеют реальные публикации, прикрываясь тем, что, мол, они не хотят, чтобы люди расстраивались. Кроме того, очень многие компании собирали лайки на постах интернета, чтобы проанализировать предпочтения людей. Теперь будет невозможно их использовать для таргетинга. Facebook таким образом борется с чужой рекламой, хотя своя у него тоже не очень хорошая. Так что соцсеть только все портит».

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В мае отказ от лайков протестировали в Instagram, который принадлежит Facebook. А в августе дизайн со скрытым счетчиком лайков начали внедрять во «ВКонтакте».

Анна Никитина