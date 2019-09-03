Facebook перестали нравиться лайки

Facebook собирается отказаться от лайков, но пока в тестовом режиме. Количество отметок «мне нравится» сможет увидеть только автор поста. Таким образом соцсеть последовала за Instagram и «ВКонтакте», которые уже начали тестировать такую систему. Что думают об этом блогеры? И как отсутствие лайков скажется на стоимости рекламы в соцсетях? Выяснял Александр Рассохин.

Именно Facebook первым среди крупных соцсетей внедрил кнопку «Лайк», произошло это еще в 2010 году. Правда, предшествовали этому несколько лет обсуждений и сомнений, говорят, даже Марк Цукерберг был против. За годы сформировался культ лайка. Между тем, число «больших пальцев» и «сердец» — не только показатель успешной фотографии, поста или аккаунта, но и способ монетизации.

Главные площадки для зарабатывания денег среди блогеров — YouTube и Instagram. И если первый об отмене лайков еще не думал, то последний этот механизм уже тестирует. Правда, блогер Гусейн Гасанов, у которого 11,5 млн подписчиков в Instagram, надеется, что площадка все же оставит все, как есть: «Просмотры, лайки, скорее всего, рекламодатели смотрят, это же некая статистика. Но я думаю, они найдут другой инструмент, например, на комментарии будут обращать внимание. Это единственное, что остается».

Сами соцсети объясняют свои эксперименты тем, что хотят снизить зависимость пользователей от лайков. Но на них же завязаны и алгоритмы работы площадок — то, какие публикации выходят в топ, какие из них видите именно вы. И если лайки исчезнут, многие аккаунты могут потерять свои позиции, предполагает независимый эксперт в области социальных медиа Андрей Михайлюк: «Довольно интересно, что произойдет с топовыми аккаунтами. Ведь сейчас многие пользователи ставят лайки по принципу, что люди, тоже оставившие отметку "мне нравится", ошибаться не могут.

Соответственно, кажется, что произойдет чуть более справедливое перераспределение.





Благодаря чему алгоритмы, которые продвигают какие-то посты в топ или в рекомендуемые, начнут ориентироваться не только на какую-то очень ограниченную тусовку инфлюенсеров, но и на людей, которые этими инфлюенсерами только потенциально могут стать».

И все же в случае с Facebook и «ВКонтакте» речь идет, в первую очередь, не о блогерах, а о пабликах: будь то тематические группы или онлайн-магазины. Именно здесь крутятся самые большие деньги на продаже постов и продвижении продуктов. Поэтому компаниям, которые накручивают лайки, придется уйти с рынка или переформатироваться. Вместе с тем, есть мнение, что сократится и число блогеров, которые зарабатывают на рекламе.

Впрочем, исполнительный директор коммуникационного агентства SALO Ольга Стукалова подчеркивает, что лайк — не единственный инструмент при работе с блогерами и сообществами, и уж точно не самый главный: «Когда бренд сотрудничает с блогером, то смотрит общее количество интеракций — и комментариев, и количество кликов по ссылке, и продаж по этим ссылкам или использование промокода. Если же бренд взаимодействует напрямую с платформой через рекламный кабинет, то видит больше цифр — это, например, гораздо более глубокие показатели охватов, просмотров, кликов, демография аудитории, ее география, интересы. То есть фактически все то, что есть в профиле у человека».

Более весомый показатель в соцсетях, чем лайки, это число подписчиков. И, как недавно заявил глава Instagram Адам Моссери, в будущем соцсеть планирует отказаться и от этого показателя. И вот именно это может стать серьезным ударом по бизнесу в соцсетях

Адам Моссери начал тестировать отключение лайков в апреле, но только в пяти странах. «ВКонтакте» приступил к этому в прошлом месяце. В компании не смогли оперативно прокомментировать "Ъ FM" предварительные итоги теста.