Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали на 450 тыс. рублей за майнинг

Сотрудника Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Дениса Байкова оштрафовали на 450 тыс. руб. за майнинг биткойнов на рабочем месте, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Саровского городского суда. Приговор был вынесен 17 сентября, следует из карточки дела. Байкова признали виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении правил хранения компьютерной информации (ч. 1 ст. 274 и ч. 3 ст. 272 УК РФ).

РФЯЦ-ВНИИЭФ — предприятие «Росатома». Оно занимается разработкой и производством ядерных боеприпасов. НИИ специализируется на радиационной физике, физике лазера, плазмы и термоядерного синтеза.

Как сообщили в суде, уголовное дело было заведено против трех сотрудников НИИ. Они обвиняются в «несанкционированном использовании служебных вычислительных мощностей» для майнинга биткойнов. Дела были открыты по трем статьям: о неправомерном доступе к компьютерной информации, об использовании компьютерных вирусов и о нарушении правил хранения компьютерной информации. Приговор пока вынесен только в отношении одного сотрудника — Дениса Байкова.