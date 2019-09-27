Жить нельзя сносить



Депутаты заксобрания Ростовской области предлагают изменить федеральное законодательство в части защиты прав обманутых дольщиков. Депутаты выступили с инициативой введения моратория на снос самовольно построенных домов, если эти строения не угрожают безопасности людей. Эксперты считают, что введение такой меры может способствовать увеличению количества нелегальных построек и позволит недобросовестным застройщикам игнорировать нормы градостроительства.



На XXXI конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации депутаты законодательного собрания Ростовской области предложили коллегам из других регионов совместно направить правительству РФ обращение с просьбой изменить федеральное законодательство о защите обманутых дольщиков. В частности, депутаты предлагают ввести мораторий на снос самовольно построенных домов, если строения не угрожают ничьей безопасности (это должно быть установлено соответствующей экспертизой). Как рассказали в пресс-службе ЗC Ростовской области, спасти от сноса предлагают уже заселенные самовольно возведенные дома, жильцы которых имеют официальные документы, подтверждающие право собственности на помещения. Предлагается также учитывать наличие заключенных договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов и своевременность платежей.

В обращении сказано, что из-за сноса самостроев сокращается объем жилищного фонда, который при выполнении определенных условий можно было бы использовать. Депутаты также отмечают, что при сносе незаконно возведенных домов появляется новая категория граждан, чьи права нарушены, а это вызывает рост социальной напряженности.

Председатель комитета по строительству донского заксобрания Александр Скрябин отметил, что в Ростовской области насчитывается 67 самостроев, но проблема существует и в других регионах.«Мы предлагаем, чтобы в течение времени, когда будут разрабатываться меры поддержки данной категории граждан, был введен мораторий на снос самовольно построенных домов, в которых уже живут люди. Ведь для многих это является единственным жильем»,— подчеркнул господин Скрябин, его слова приводит пресс-служба заксобрания.

Президент Ассоциации строителей Дона Евгений Ивакин считает, что уже существующие самострои необходимо узаконить. «Мы не настолько богаты, чтобы сносить нормально построенные дома, это просто не рационально. Однако одновременно с этим властям необходимо ужесточить контроль, чтобы новых самостроев не появлялось»,— считает он. По мнению генерального директора АПРИ «Флай Плэнинг» Владимира Савченкова, реализация инициативы донских депутатов может способствовать увеличению количества нелегальных построек и позволит недобросовестным застройщикам игнорировать нормы градостроительства. «Объекты неразрешенного строительства не могут не влиять на безопасность населения потому что в основном имеют достаточные изъяны уже на стадии разработки проекта»,— считает он.

Неапомним, власти Ростовской области активизировали борьбу с самостроями в конце прошлого года, когда заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть провел в Ростове личный прием обманутых дольщиков. «Чиновники включают не все проблемные дома в соответствующие списки. Будет создан полный реестр, в который войдут как дома с обманутыми дольщиками, так и самострои»,— отметил тогда господин Кикоть на межведомственном совещании. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подержал идею создания полного списка проблемных домов. В мае глава региона поручил сформировать реестр самовольно построенных объектов в разрезе каждого муниципалитета. «Надо видеть полную картину самовольно построенных объектов. Часто начинаются споры между субъектами строительства: и теми, кто живет, и теми, кто пытается строить. Еще раз напоминаю, что самовольно построенный объект подлежит сносу»,— цитировала пресс-служба губернатора его слова.

В июле дольщики самостроев начали выходить на пикеты к зданию правительства Ростовской области с требованием внести их в списки обманутых дольщиков и оказывать такую же помощь, как пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. В августе в дополнение к пикетам дольщики самостроев начали раздавать прохожим листовки с информацией о своей проблеме. В листовках говорится, что в незаконном возведении домов виноваты застройщики, но в итоге без денег и жилья остаются дольщики.

Кристина Федичкина