Святую Екатерину берут под наблюдение

Во время опроса о строительстве храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет работать видеонаблюдение, а на опросных участках наблюдателем сможет стать любой желающий, рассказал председатель избирательной комиссии города Вадим Антошин. Компьютерная программа позволит избежать повторного голосования. При этом ради «экономии бюджетных средств» будет распечатано ограниченное количество бюллетеней — первый тираж равен 100 тыс. экземпляров.

О том, как проходит подготовка к опросу о выборе площадки для храма святой Екатерины, сегодня рассказал председатель избирательной комиссии города Вадим Антошин. По его словам, службами мэрии и компанией «Ростелеком» готовится видеонаблюдение. Контроль будет осуществляться также наблюдателями — на каждом участке до четырех человек. Их вправе предлагать общественные организации и НКО, действующие на территории города. При этом желающим стать наблюдателями нужно обращаться в общественное объединение. Их в городе множество, подчеркнул господин Антошин, добавив, что комиссии на опросных участках подобраны примерно на 70% из числа тех жителей города, которые имеют тот или иной опыт в избирательной системе. «С нуля брать неопытных специалистов с учетом сжатых сроков — мы бы просто не успели их обучить»,— пояснил он.

Как развивалась ситуация вокруг храма Святой Екатерины Читать далее

Опрос о выборе территории под строительство храма святой Екатерины пройдет 13 октября. Можно будет проголосовать за территорию бывшего приборостроительного завода (владельцем основной части здания является УГМК) и площадку за Макаровским мостом (земля находится в аренде у компании «Брусника»). Опрос пройдет с 8:00 до 20:00. Для голосования будет оборудован 51 пункт во всех районах города. Подсчет голосов планируется с 00:00 часов следующего дня. Опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% общего числа избирателей (более 10,8 тыс. человек).

Как рассказал господин Антошин, сейчас тестируется специальная компьютерная программа, которая будет применяться во время опроса. «Она и работа лиц, осуществляющий опрос, полностью гарантируют отсутствие каруселей, повторного голосования. Выдача опросного листа будет обеспечена только тому лицу, которое еще не получало его, тому, адрес которого относится к данному пункту проведения опроса»,— отметил глава городского избиркома. Подсчет голосов пройдет в администрации города.

К 7 октября будет распечатан первый тираж бюллетеней (около 100 тыс.) для опроса. «В целях экономии бюджетных средств мы не будем изготавливать сразу весь тираж. По аналогии с выборами, где изготавливается не менее 70% бюллетеней от числа избирателей, нам пришлось бы изготовить 760 тыс. листов»,— отметил глава горизбиркома. При необходимости службы администрации будут готовы допечатать тираж. Опросный лист будет считаться недействительным, если не будет поставлен ни один знак напротив двух территорий, либо сразу в двух квадратах. Испорченные по другим причинам листы также будут учтены как недействительные.

Депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев поддержал позицию горизбиркома, в частности, необходимость наличия видеонаблюдения и контроля опроса общественностью, о чем он говорил еще на прошлом заседании гордумы. «Урны будут постоянно находиться под контролем наблюдателей. Помимо этого, думаю, что смогу запустить контрольный соцопрос. Сейчас уже в некоторых СМИ начинается опрос, за какой участок вы проголосуете. Мы сделаем дотошную социологию, и результаты я опубликую»,— сообщил он, добавив, что планирует также организовать экзит-пол, чтобы «было уже понятно, были ли подтасовки».

Мария Арабей, Екатеринбург