«Никто не пойдет обнимать приборостроительный завод»

Дума Екатеринбурга назначила на 13 октября опрос о выборе площадки под строительство храма Святой Екатерины. В бюллетене будет два варианта — территория бывшего приборостроительного завода и площадка за Макаровским мостом. Губернатор Евгений Куйвашев на встрече с участниками акций протеста против строительства храма в сквере пообещал полную прозрачность при проведении опроса.

Заседание, на котором дума Екатеринбурга обсудила дату опроса о строительстве храма, началось с того, что депутат от «Яблока» Константин Киселев предложил исключить этот вопрос из повестки. По его словам, опрос недоработан — в частности, не хватает варианта «против всех». Но коллеги к нему не прислушались. Представил проект постановления о проведении опроса руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров. Сам опрос он предложил назначить на воскресенье, 13 октября. В этот день жителям города предоставят возможность проголосовать за одну из площадок — территорию бывшего приборостроительного завода (владельцем основной части здания является УГМК) либо площадку за Макаровским мостом (земля в аренде у компании «Брусника»). Ранее из списка был исключен пустырь на перекрестке улиц Фурманова—Белинского, так как его владелец — Росимущество — указал, что он предусмотрен для государственных нужд.

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Опрос пройдет с 8:00 до 20:00. Для голосования оборудуют 51 пункт. Подсчет голосов планируется с 0:00 следующего дня. Опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей (более 10,8 тыс. человек). Финансирование мероприятия пойдет из местного бюджета — общая сумма не превысит 6 млн руб. По словам господина Захарова, в день голосования будет разрешено «информирование»: «Дни тишины объявлять нет смысла. Здесь избирательное законодательство не действует, пусть избиратель до последнего определяется».

По словам депутата Владимира Крицкого, дума назначает «процедуру абсурда».

Депутат Роман Ступников заявил, что опрос не нужен, так как раньше проблема была только в сквере у Театра драмы, а сейчас «нет социальной напряженности, никто не пойдет обнимать приборостроительный завод», и собственник этой территории может строить, что захочет. Депутат Александр Колесников считает, что юридически неверно исключать из опроса сквер у Театра драмы. При этом, по его словам, «социальная напряженность по храму не снята и раз уже ввязались в это дело, давайте проводить опрос». Депутат Дмитрий Сергин назвал ситуацию вокруг опроса «образцом, как поручение президента может на местном уровне превратиться в фарс». Он напомнил, что отсутствует документальное подтверждение отношения правообладателей земельных участков к строительству храма. В свою очередь, мэр Александр Высокинский заявил, что по площадке около Макаровского моста нет градостроительной документации. По его словам, на месте приборостроительного завода у Фонда Святой Екатерины (учредители РМК и УГМК) была идея построить большой культурный центр, на территории которого может быть и храм.

В итоге большинством голосов проведение опроса было назначено на 13 октября. «Радуемся тому, что всенародно, открыто и честно будет выбрано место для главного храма. Возможно, так случится впервые в современной России, что именно храм Божий мы, как и принято, построим всем миром»,— передал позицию Екатеринбургской епархии руководитель информационного отдела протоиерей Максим Миняйло.

После заседания гордумы губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с участниками протестов против строительства храма в сквере. Ранее они демонстративно вышли из рабочей группы по проведению опроса. По их мнению, слишком непонятно, на каком основании в итоговый список для голосования добавляют и удаляют площадки. Как рассказал "Ъ " присутствовавший на встрече Константин Киселев, была достигнута договоренность о проведении максимально прозрачной процедуры опроса: «В этом направлении у общественности полный карт-бланш, контроль на любых этапах».

Напомним, ранее храм Святой Екатерины планировали построить в сквере у Театра драмы, но после установки забора вокруг предполагаемой стройплощадки в сквере начались протесты и столкновения между противниками и сторонниками строительства, потребовавшие вмешательства полиции, которая задержала около 100 человек. На ситуацию обратил внимание президент России Владимир Путин, предложивший провести опрос для выбора площадки под храм. 8 августа спонсоры строительства (РМК и УГМК) и Екатеринбургская епархия отказались от планов строительства храма в сквере у Театра драмы.

Мария Арабей, Екатеринбург