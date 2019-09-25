«Никто не пойдет обнимать приборостроительный завод»

Дума Екатеринбурга назначила на 13 октября опрос о выборе площадки под строительство храма Святой Екатерины. В бюллетене будет два варианта — территория бывшего приборостроительного завода и площадка за Макаровским мостом. Губернатор Евгений Куйвашев на встрече с участниками акций протеста против строительства храма в сквере пообещал полную прозрачность при проведении опроса.
Заседание, на котором дума Екатеринбурга обсудила дату опроса о строительстве храма, началось с того, что депутат от «Яблока» Константин Киселев предложил исключить этот вопрос из повестки. По его словам, опрос недоработан — в частности, не хватает варианта «против всех». Но коллеги к нему не прислушались. Представил проект постановления о проведении опроса руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров. Сам опрос он предложил назначить на воскресенье, 13 октября. В этот день жителям города предоставят возможность проголосовать за одну из площадок — территорию бывшего приборостроительного завода (владельцем основной части здания является УГМК) либо площадку за Макаровским мостом (земля в аренде у компании «Брусника»). Ранее из списка был исключен пустырь на перекрестке улиц Фурманова—Белинского, так как его владелец — Росимущество — указал, что он предусмотрен для государственных нужд.
Опрос пройдет с 8:00 до 20:00. Для голосования оборудуют 51 пункт. Подсчет голосов планируется с 0:00 следующего дня. Опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей (более 10,8 тыс. человек). Финансирование мероприятия пойдет из местного бюджета — общая сумма не превысит 6 млн руб. По словам господина Захарова, в день голосования будет разрешено «информирование»: «Дни тишины объявлять нет смысла. Здесь избирательное законодательство не действует, пусть избиратель до последнего определяется».
Депутат Роман Ступников заявил, что опрос не нужен, так как раньше проблема была только в сквере у Театра драмы, а сейчас «нет социальной напряженности, никто не пойдет обнимать приборостроительный завод», и собственник этой территории может строить, что захочет. Депутат Александр Колесников считает, что юридически неверно исключать из опроса сквер у Театра драмы. При этом, по его словам, «социальная напряженность по храму не снята и раз уже ввязались в это дело, давайте проводить опрос». Депутат Дмитрий Сергин назвал ситуацию вокруг опроса «образцом, как поручение президента может на местном уровне превратиться в фарс». Он напомнил, что отсутствует документальное подтверждение отношения правообладателей земельных участков к строительству храма. В свою очередь, мэр Александр Высокинский заявил, что по площадке около Макаровского моста нет градостроительной документации. По его словам, на месте приборостроительного завода у Фонда Святой Екатерины (учредители РМК и УГМК) была идея построить большой культурный центр, на территории которого может быть и храм.
В итоге большинством голосов проведение опроса было назначено на 13 октября. «Радуемся тому, что всенародно, открыто и честно будет выбрано место для главного храма. Возможно, так случится впервые в современной России, что именно храм Божий мы, как и принято, построим всем миром»,— передал позицию Екатеринбургской епархии руководитель информационного отдела протоиерей Максим Миняйло.
После заседания гордумы губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с участниками протестов против строительства храма в сквере. Ранее они демонстративно вышли из рабочей группы по проведению опроса. По их мнению, слишком непонятно, на каком основании в итоговый список для голосования добавляют и удаляют площадки. Как рассказал "Ъ " присутствовавший на встрече Константин Киселев, была достигнута договоренность о проведении максимально прозрачной процедуры опроса: «В этом направлении у общественности полный карт-бланш, контроль на любых этапах».
Напомним, ранее храм Святой Екатерины планировали построить в сквере у Театра драмы, но после установки забора вокруг предполагаемой стройплощадки в сквере начались протесты и столкновения между противниками и сторонниками строительства, потребовавшие вмешательства полиции, которая задержала около 100 человек. На ситуацию обратил внимание президент России Владимир Путин, предложивший провести опрос для выбора площадки под храм. 8 августа спонсоры строительства (РМК и УГМК) и Екатеринбургская епархия отказались от планов строительства храма в сквере у Театра драмы.
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