Экс-президента Молдавии Лучинского допросили по делу о хищении $1 млрд из банков

Бывшего президента Молдавии Петра Лучинского допросили по делу о выводе $1 млрд из банковской системы страны, также в его доме прошел обыск, сообщает Moldpres со ссылкой на пресс-секретаря Антикоррупционной прокуратуры Каталину Богонос. По ее словам, подробности станут известны позднее.

Бывший президент Молдавии Петр Лучинский свою причастность к хищениям категорически отрицает. «Я не брал никаких денег. Я выясню это в прокуратуре»,— сказал он телеканалу TV8.

Речь идет о коррупционном скандале 2015 года.Ранее сообщалось, что из трех молдавских банков, которые контролировал Илан Шор, вывели $1 млрд. Деньги выдавались связанным с господином Шором компаниям в виде кредитов. Хищение миллиарда привело к девальвации молдавского лея и росту цен. Преступление назвали в Молдавии «кражей века». В июне 2019 года бизнесмен бежал в Израиль в связи с угрозой ареста. Одним из главных подозреваемых по делу о краже $1 млрд стал экс-премьер Молдавии Владимир Филат. В 2016 году его приговорили к девяти годам тюрьмы за коррупцию.

В сентябре этого года парламент Молдавии назвал бенефициаром «кражи века» молдавского олигарха и бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. К такому выводу пришло детективное бюро Kroll, которое проводило расследование по просьбе молдавского правительства. Напомним, господин Плахотнюк заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его активы в Молдавии были заморожены. По данным следствия, сейчас олигарх может находиться в США.

О «краже века» — в материале “Ъ” «Миллиард долларов обесценил молдавскую евроинтеграцию».