Парламент Молдавии назвал Плахотнюка главным бенефициаром «кражи века» на $1 млрд

Молдавский олигарх и бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк был главным бенефициаром кражи $1 млрд из банков страны, сообщил глава парламентской комиссии, расследующей преступление, Александр Слусарь. По его словам, к такому выводу пришло детективное бюро Kroll, за помощью в расследовании к которому обратилось правительство Молдавии.

«Мы обещали, что когда получим имена бенефициаров из отчета Kroll, объявим их. В документе фигурирует Плахотнюк как главный бенефициар кражи миллиарда. На втором месте группа бывшего премьера Владимира Филата»,— сказал журналистам господин Слусарь (перевод по ТАСС).

Также в списке причастных к банковскому мошенничеству значатся имена предпринимателя Илана Шора, его мачехи и бизнес-партнера Илоны Шор, нескольких депутатов партии господина Шора, а также близкого к бизнесмену главы агентства Sputnik Moldova Владимира Новосадюка. По словам главы парламентской комиссии, в полученном от детективного бюро документе значатся и другие известные в Молдавии люди, чьи имена будут оглашены позднее.

Напомним, в конце 2014 года стало известно, что из трех молдавских банков, которые контролировал Илан Шор, вывели $1 млрд. Деньги выдавались связанным с господином Шором компаниям в виде кредитов. Хищение миллиарда привело к девальвации молдавского лея и росту цен. Преступление прозвали в Молдавии «кражей века». В июне 2019 года бизнесмен бежал в Израиль в связи с угрозой ареста.

Владимир Плахотнюк заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его активы в Молдавии были заморожены. По данным следствия, сейчас олигарх может находиться в США. В России в отношении него возбуждены три уголовных дела: о выведении из России более $1 млрд, о контрабанде наркотиков и о покушении на убийство молдавского политика Ренато Усатого.

О делах, возбужденных в отношении политика в России, — в материале “Ъ” «Молдавскому олигарху удвоили заочный арест».