В Молдавии арестовали активы Владимира Плахотнюка

Молдавский Национальный центр по борьбе с коррупцией (CNA) арестовал несколько объектов недвижимости, принадлежащих компаниям олигарха, экс-председателя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщает организация RISE Moldova, специализирующаяся на расследованиях. Как пояснила пресс-секретарь CNA Анжела Старинская, арест был наложен в рамках уголовного дела об отмывании денег.

«Арест был также применен по отношению к активам целого ряда юридических лиц»,— рассказала представительница центра. По ее словам, арестованы счета компании Finpar Invest (основана господином Плахотнюком), а также ее собственность и объекты недвижимости. В самой компании при этом информацию об аресте имущества не подтвердили.

Как пишет RISE, арест был наложен Агентством по возвращению имущества, добытого преступным путем (ARBI; подразделение CNA) сроком на 15 дней. По данным организации, были арестованы отель Nobil в центре Кишинева, здание и активы компании General Media Group, в которых находятся телеканалы Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3, а также радиостанции Publika FM и Muz FM.

Владимир Плахотнюк объявлен Россией в международный розыск. В 2017 году он был заочно арестован Басманным райсудом по ходатайству ГСУ СКР. Следствие комитет считает, что господин Плахотнюк причастен к организации неудачного покушения на молдавского и российского предпринимателя Ренато Усатого.

В феврале 2019-го бизнесмен стал фигурантом второго дела в России. Правоохранительные органы назвали Владимира Плахотнюка организатором схемы вывода десятков миллиардов рублей из РФ. В рамках дела был арестован один человек.

В июне господин Плахотнюк покинул пост председателя Демократической партии Молдавии и, предположительно, уехал в Лондон. В том же месяце МВД РФ обвинило его в контрабанде наркотиков. По данным ведомства, крупные партии гашиша переправлялись из Северной Африки транзитом через страны ЕС в страны СНГ, в том числе в Россию.

Подробности третьего дела — в публикации «Владимиру Плахотнюку нашли гашиш».