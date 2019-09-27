В свердловском минсоцполитики прокуратура выявила коррупциогенные факторы

Прокуратура Свердловской области выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции в министерстве соцполитики региона. Информация об этом содержится в письме, поступившем от надзорного ведомства президенту благотворительного фонда помощи детям с аутизмом «Я особенный» Александрине Хаитовой.

Согласно письму, министр соцполитики Свердловской области Андрей Злоказов и его заместители Сергей Золотов и Алексей Сабитов предоставили неполные сведения в справках о доходах и имуществе за 2017-2018 годы. Прокуратура также нашла нарушение в порядке предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям (НКО) и потребовала исключить «коррупциогенный фактор путем изменения сроков подачи НКО документов для участия в конкурсе». Материалы проверки переданы в ФСБ и губернатору Евгению Куйвашеву.

Ранее фонд «Я особенный» обвинил минсоцполитики в ограничении бюджетного финансирования социальных услуг, которые оказывает фонд. Якобы из-за этого «Я особенный» допустил просрочки по выплате арендной платы и был вынужден покинуть занимаемые помещения в Екатеринбурге. В министерстве тогда заявили, что выплаты за социальные услуги проводятся без задержек, если в отчетных документах нет ошибок, а прокуратура не выявила нарушений в работе чиновников.