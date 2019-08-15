Особые дети остались без реабилитации

В Екатеринбурге из-за просрочек в выплате арендной платы выселили благотворительный фонд помощи детям с аутизмом «Я особенный». Фонд является поставщиком социальных услуг в Свердловской области и получает финансирование из министерства соцполитики региона. По словам представителей фонда, долги накопились из-за действий минсоцполитики. Сейчас фонд вместе с фондом Ройзмана собирает деньги на первоначальный платеж по ипотеке на свое собственное помещение. В минсоцполитики опровергают наличие задолженности.



Во вторник утром представители индивидуального предпринимателя Георгия Архипова приступили к выселению благотворительного фонда помощи детям с аутизмом «Я особенный», который развивает центр восстановительной педагогики «Спектрум А» в Екатеринбурге. Центр находится в помещении предпринимателя площадью 416 кв.м. на улице Сурикова, 4. Поводом для выселения стал долг за аренду в 482 тыс. руб. «Мы погасили долг в срок и предлагали арендатору заплатить за август, но он принял решение о нашем выселении. Просрочки у нас действительно были из-за неоплаты со стороны министерства социальной политики Свердловской области. По нашим подсчетам, нам не заплатили порядка 3,5 млн руб.»,— пояснила президент фонда «Я особенный» Александрина Хаитова. По ее словам, для погашения задолженности были использованы личные средства сотрудников, помощь учредителей и деньги с расчетного счета минсоцполитики.

Из помещения вывезены важные документы и оборудование на небольшой съемный офис и по домам сотрудников. Работа фонда временно приостановлена. Закончить подбор нового помещения, подходящего под требования фонда, и возобновить работу представители фонда планируют в течение месяца.

По данным фонда, проблемы с финансированием со стороны бюджета начались в конце прошлого года. Фонд имеет статус исполнителя общественно полезных услуг и обязан принимать бесплатно всех детей, направляемых на реабилитацию по линии минсоцразвития. «Ежемесячно по линии министерства к нам могут направлять по 25 человек. В среднем в месяц мы работаем с 80 детьми. Всего помощь от нас получают порядка 500 человек, стоящих на учете»,— пояснила “Ъ-Урал” госпожа Хаитова. В частности, фонд занимается социализацией детей, их реабилитацией, проводит информационную работу с родителями детей. По ее словам, бюджет фонда на две трети состоит из оплаты социальных услуг со стороны министерства, поэтому просрочка по платежам для фонда губительна.

«В министерстве нам заявляют, что мы допускаем ошибки в отчетах, из-за чего деньги и не перечисляются»,— пояснила президент фонда.

Она отметила, что помочь фонду согласился Фонд Ройзмана, который начал сбор средств на первоначальный взнос для ипотеки. «Мы хотели выкупить помещение на Сурикова, где мы и находимся. У нас попросили за него сначала 31 млн руб. а затем 28 млн руб. при рыночной оценке в 25 млн руб. Мы на это не согласны. Сейчас ждем решения Сбербанка, который решает вопрос о том, какую сумму средств сможет нам выделить. После этого будем искать помещение»,— пояснили в фонде.

Как сообщил генеральный директор Фонда Ройзмана Степан Чиганцев, организации уже удалось собрать более 400 тыс. руб. из 1 млн руб. для первоначального взноса.

Он также считает, что помимо компенсации министерства соцполитики у фонда «Я особенный» нет иных значимых источников дохода. При этом при смене регистрации фонда могут возникнуть новые проблемы с выплатой средств из бюджета. «Фонд может продолжать работать на новом месте, но возмещать деньги министерство будет только за те услуги, которые были оказаны по прежнему месту регистрации. Фактически на сегодня фонд за эти услуги деньги получать не будет. Он находится на грани закрытия, так как других источников дохода нет»,— пояснил господин Чиганцев. По его словам, Фонд Ройзмана планирует оказывать поддержку, в том числе финансовую, фонду «Я особенный» для покупки помещения, сохранения сотрудников и начала работы по новому адресу.

В министерстве социальной политики Свердловской области опровергли информацию о задержках в выплатах. «По состоянию на 8 августа, благотворительному фонду "Я особенный" выплачена компенсация в объеме 2,3 млн руб.»,— сообщили в пресс-службе министерства, отметив, что прокуратура уже проверяла работу чиновников по оплате работы фонда, но никаких нарушений не нашла. По данным ведомства, чиновники действительно возвращают отчеты фонда в связи с ошибками. Так, на данный момент были одобрены документы на выплату компенсаций только за 12 детей из 34, по которым фонду положены выплаты из бюджета. В остальных случаях были найдены нарушения.

Анастасия Реутова, Игорь Лесовских