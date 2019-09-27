Региональные авиаперевозки растут на бюджетных вливаниях

За первые семь месяцев 2019 года российские авиакомпании перевезли на региональных маршрутах, субсидируемых по постановлению 1242, больше пассажиров, чем за весь прошлый год. Объем перевозок в январе—июле составил 985,6 тыс. человек, что почти в три раза больше того же периода прошлого года. Перевозчики связывают рост показателей не только с увеличением объемов финансирования, но и с увеличением спроса на «раскатанных» за годы применения механизма маршрутах. Эксперты позитивно оценивают рост региональных перевозок, отмечая при этом, что часть из них по возможности должна быть переведена на самоокупаемость.



В январе — июле 2019 года пассажиропоток на субсидируемых региональных маршрутах достиг 985,6 тыс. человек, что примерно в три раза больше, чем за тот же период прошлого года, когда было перевезено 333,2 тыс. человек.

В Росавиации объясняют рост показателя увеличением бюджетного финансирования. В 2019 году оно выросло в 2,36 раза, с 3,3 млрд руб. до 7,8 млрд руб. В следующем году финансирование увеличится до 8,3 млрд руб. Число субсидируемых маршрутов также выросло — со 175 до 226 маршрутов. Субсидии в этом году распределяются между 21 перевозчиком, их получают «Сибирь», «Руслайн», «ЮВТ Аэро», «Азимут», «Ангара» и другие авиакомпании.

Выделение субсидий на региональные авиаперевозки из федерального и региональных бюджетов регламентируется постановлением правительства РФ 1242 от 25 декабря 2013 года. Механизм создан для стимулирования авиакомпаний расширять маршрутную сеть в обход Москвы. Бюджетные вливания позволяют перевозчикам избежать убытков в первые годы после открытия новых перспективных направлений, когда спрос на них еще недостаточен для окупаемости перелетов.

Коммерческий директор «ЮВТ Аэро» Станислав Козленко отмечает, что механизм субсидирования региональных перевозок позволяет авиакомпаниям «раскатать» маршруты, минимизируя риск получения убытков. «Три года назад никто себе и представить не мог, что отдельные региональные рейсы могут быть востребованы, а сегодня в летние месяцы мы переводим их на коммерческую основу»,— говорит господин Козленко. К таким рейсам, по его словам, относятся Казань—Пермь, Казань—Махачкала, Пермь—Калининград.

Источник в отрасли утверждает, что для окупаемости субсидируемого рейса загрузка кресел на нем должна составлять не менее 50%.

В отдельных случаях при «дешевом спросе» рейсы с загрузкой в 70–75% могут выходить на безубыточность. При переводе субсидируемого рейса в коммерческую эксплуатацию цена билета растет на 30–150% в зависимости от спроса на перевозку и ее окупаемости.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов считает, что в субсидировании региональных маршрутов Росавиация должна соблюсти баланс. «У ведомства должна быть методика, позволяющая определить, по каким маршрутам есть жесткие социальные обязательства, а какие в будущем должны быть переведены на коммерческую основу»,— говорит эксперт. Он добавил, что следующим этапом развития перевозок должно стать субсидирование местных маршрутов, выполняемых в пределах одного региона. Господдержка таких рейсов актуальна для крупных регионов Дальнего Востока и Крайнего Севера, где местные жители зачастую оказываются отрезанными от транспортной сети.

Герман Костринский

Правительство Нижегородской области планирует увеличить объем субсидий для региональных авиаперевозок

Правительство Нижегородской области намерено в 2019 году почти вдвое увеличить объемы субсидирования по программе межрегиональных авиаперевозок. По данным областного минтранса, изначально в бюджете на 2019 год на эти цели было запланировано 37,7 млн руб. Столько же средств было заложено в бюджете на 2020 и 2021 годы. Министерство предлагает поднять объем субсидий еще на 30,3 млн руб. Соответствующая инициатива внесена на рассмотрение законодательного собрания Нижегородской области.

В 2019 году субсидии предоставляются авиаперевозчикам за рейсы из Нижнего Новгорода в Пермь, Краснодар и Казань. При полетах в Казань и Пермь 39% в общем объеме субсидий оплачивается за счет средств федерального бюджета, по 30,5% — за счет бюджетов Нижегородской области, Татарстана и Пермского края. Рейсы в Краснодар субсидируются только за счет федерального и нижегородского бюджетов на 39% и 61% соответственно. Кроме того, в перечень субсидируемых маршрутов в 2019 году включены авиаперевозки из Нижнего Новгорода в Калининград, Калугу и Ростов-на Дону. По этим трем маршрутам субсидии из бюджета Нижегородской области не предоставляются.

Увеличив объем дотаций, региональной минтранс планирует повысить частоту перевозок и запустить новые рейсы. До конца 2019 года в перечень субсидируемых должны войти маршруты в Санкт-Петербург, Сочи, Геленджик, Новосибирск. По словам Максима Подовинникова, пока предложения по дополнительным расходам бюджета на субсидирование новых маршрутов только формируются. По готовности они будут представлены на рассмотрение депутатов законодательного собрания.

Напомним, в начале 2018 году перелеты из Нижнего Новгорода выполнялись по семи субсидируемым маршрутам: Казань, Ростов-на-Дону, Нижнекамск, Ижевск, Киров, Пенза, Ульяновск. К концу года субсидировались только перевозки в Казань, Ростов-на-Дону и Нижнекамск. Изначально из областного бюджета на эти цели планировалось направить 27,1 млн руб., но по факту общий объем субсидирования составил 22,7 млн руб.

Андрей Репин