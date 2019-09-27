Число самоубийств в вооруженных силах США увеличилось

Министерство обороны США опубликовало ежегодную статистику самоубийств среди военнослужащих, резервистов, гражданских сотрудников министерства и членов их семей. По итогам 2018 года 541 человек скончался в результате самоубийства. Из них среди военных, которые находятся на действительной службе,— 325. Это на 13% выше, чем в 2017 году. За последние пять лет среднегодовой рост числа суицидов среди всех сотрудников Министерства обороны США составлял 5–6%.

Среди военных, находящихся на действительной службе, число суицидов на 100 тыс. человек составило 24,8, тогда как годом ранее — 21,9. Среди родов войск самое высокое соотношение в 2018 году зафиксировано в морской пехоте — 31,4 (58 человек). В сухопутных войсках — 29,5 (139 человек). На флоте и в ВВС соотношение одинаковое — 18,5 (68 и 60 человек соответственно). Довольно высокое число суицидов на 100 тыс. человек было зафиксировано в Национальной гвардии США — 30,6.

Министерство обороны США отмечает, что с поправками на пол и возраст уровень суицидов в целом по Министерству обороны находится на уровне общенационального — 22,4 на 100 тыс. При этом представители Пентагона обратили внимание на то, что уровень суицидов в Нацгвардии США выше общенационального, поэтому данной проблеме необходимо уделить особое внимание. Директор управления Пентагона по предотвращению самоубийств Кэрин Орвис сообщила, что уже разработана специальная программа, в рамках которой психологи и другие специалисты изучат проблему высокого уровня самоубийств в Национальной гвардии США.

Евгений Хвостик