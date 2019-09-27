Уфа претендует на проведение «Евразиады» в 2022 году

Столица Башкирии Уфа претендует на проведение в 2022 году в городе Евразийских игр по олимпийским и неолимпийским видам спорта («Евразиада»), следует из сообщения пресс-службы главы региона. Предварительная заявка республики обсуждалась на встрече Радия Хабирова с генеральным секретарем Ассамблеи народов Евразии Андреем Бельяниновым. По сообщению пресс-службы, господин Бельянинов высоко оценил возможности Уфы для проведения таких спортивных мероприятий и, поскольку он возглавляет Евразийский банк развития, также предложил и профинансировать подготовку спортивных объектов.

«Евразиада» — международный проект Ассамблеи народов Евразии. По данным открытых источников, у соревнований нет постоянного графика. «Башинформ» сообщал, что в 2007 году такие игры проводились в Бресте (Белоруссия), в Казани (Россия) — в 2010-м, в Алматы (Казахстан) в 2013 году. В феврале генеральный директор «Евразиады», президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко сообщал, что в 2021 году площадкой мероприятия может быть Казань.

Уфа в 2020 году принимает Всемирную фольклориаду, в 2021-м — всемирный конгресс пчеловодов «Апимондия» и чемпионат мира по борьбе, в 2022 году — чемпионат мира по волейболу.

Ирина Самойлова