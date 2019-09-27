В Москве арестованы девять обвиняемых в спонсировании ИГ

В Москве по подозрению в финансировании террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) арестованы девять выходцев из республик Северного Кавказа и Центральной Азии, сообщается на сайте МВД.

Организатором преступной группы является уроженец Кабардино-Балкарии, который, по версии следствия, присоединился к ИГ, находясь в одной из арабских стран. От одного из лидеров ИГ он получил указание вернуться в Россию для сбора денежных средств, который впоследствии должны были быть направлены боевикам организации в Сирии и Ираке. В Москве уроженец северокавказской республики сформировал группу численностью около 30 человек, также согласившихся финансировать террористов. Деньги собирались на банковские карты организатора группы, после чего перечислялись в Сирию и Ирак.

Лидер организации и восемь ее участников были задержаны сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии на территории Москвы, Московской области, Кабардино-Балкарии и Дагестана. Пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что все задержанные дали признательные показания. Организатору преступной группы предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Остальным участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 1.1. ст. 205.1 (содействие террористической деятельности и финансирование терроризма). Всем девятерым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.