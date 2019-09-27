Минздрав Челябинской области отказался от аутсорсинга в скорой помощи Копейска

Министерство здравоохранения Челябинской области решило отказаться от аутсорсинга в организации работы скорой помощи в Копейске. Главный врач городской станции направил уведомление о расторжении контракта с пермской компанией «Феникс-Менеджмент», сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Работа подрядчика, который должен был организовать работу по перевозке бригад скорой помощи в Копейске, вызывала нарекания с первого месяца работы. Сначала он поставил машины 2017 года, а не новые, как было прописано в контракте. Потом начались задержки зарплат водителям, также им не перечисляли средства на покупку топлива. Сотрудники начали жаловаться на ухудшение условий труда.

В региональном минздраве сообщили, что в ближайшее время водители копейской станции скорой помощи будут снова переведены на работу по трудовым договорам. «Министерством здравоохранения Челябинской области и администрацией станции принимаются меры по обеспечению бесперебойной работы медицинской организации: идет подготовка к выездам машин, в ближайшее время водители будут оформлены на работу. Сегодня на линии работает 12 бригад. Все в штатном режиме», - рассказали в пресс-службе министерства.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце прошлого года ГКУ «Центр организации закупок в сфере здравоохранения Челябинской области» заключило контракт на поставку в Копейск 12 машин скорой помощи с пермским оператором «Феникс-Менеджмент». Также компания должна была нанять водителей, работавших в штате городской станции, и организовать их работу. Сумма контракта составила 69 млн руб. Челябинская область стала восьмым регионом, где работает «Феникс-Менеджмент».