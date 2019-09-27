Власти США предложили вдвое снизить прием беженцев

Администрация США предложила снизить лимит приема беженцев в 2020 финансовом году (начнется 1 октября 2019 года) до 18 тыс. человек, говорится в опубликованном на сайте Государственного департамента заявлении. В 2019 финансовом году этот лимит составляет 30 тыс. человек.

«Соединенные Штаты ожидают получить более 368 тыс. новых обращений о предоставлении статуса беженца и просителя убежища в 2020 финансовом году. Из них 18 тыс. будут беженцами, которых мы предлагаем расселить в соответствии с новым лимитом по приему», — сказано в заявлении. Предложения были направлены в Конгресс США.

Также президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому расселение беженцев на территории страны будет производиться только с письменного согласия властей штатов и муниципалитетов. «Я проконсультировался с государственным секретарем и постановил, что, за небольшими исключениями, федеральное правительство должно расселять беженцев только в тех юрисдикциях, в которых как органы власти штатов, так и местные органы власти дали согласие на прием беженцев в рамках программы Государственного департамента по приему и размещению», — говорится в указе господина Трампа.

Подробнее о ситуации с беженцами — в материале “Ъ” «Дональд Трамп оставит беженцев за мексиканской границей».