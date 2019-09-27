Россия предложила создать в ООН механизм возвращения преступных активов

Необходимо создать в рамках ООН механизм по возвращению активов, полученных преступным путем, заявила на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН представительница президента РФ (шерпа) в G20 Светлана Лукаш. Этот механизм предполагал бы взаимодействие правоохранительных органов разных стран и раскрытие информации о преступных активах. Также можно было бы разработать принципы распоряжения арестованными, конфискованными и возвращенными активами, добавила госпожа Лукаш.

По ее мнению, в сфере борьбы с незаконными финансовыми потоками пока отсутствует институциональная основа для сотрудничества стран. «Поэтому мы предлагаем создать в рамках ООН многосторонний механизм по возвращению активов, полученных преступным путем»,— пояснила дипломат (цитата по ТАСС).

Предложение создать конвенцию ООН по возвращению незаконно полученных активов МИД России озвучил еще в мае 2018 года. В министерстве заявили, что конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и против коррупции «содержат рамочные положения общего характера». Помимо этого РФ разработала конвенцию по борьбе с киберпреступностью.

С призывом выработать общемировые правила обеспечения кибербезопасности выступил и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в июне 2019-го. На Международном конгрессе по кибербезопасности премьер сказал, что проблема киберпреступности входит в топ-5 глобальных рисков по версии Всемирного экономического форума.

На кого направлена деятельность кибермошенников в наши дни, читайте в материале “Ъ”.