Медведев призвал выработать общемировые правила обеспечения кибербезопасности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что необходимо «выработать общемировые стандарты обеспечения безопасности». По его мнению, отказ ряда стран от сотрудничества в сфере кибербезопасности является «странной и опасной» позицией, которая «всех нас выталкивает к состоянию, которое было, может быть, в конце XIX века».

На Международном конгрессе по кибербезопасности премьер напомнил, что «цифровизация, бурный рост технологий, инновационные достижения создают риски и угрозы», поэтому «проблема киберпреступности входит в пятерку глобальных рисков в рейтинге Всемирного экономического форума». Дмитрий Медведев сослался на данные аналитиков, согласно которым потери мировой экономики от кибератак в текущем году могут увеличиться до 2,5 трлн.

Также господин Медведев отметил, что у преступлений, которые совершаются при помощи интернета «нет никаких границ». «Надеюсь, что такое понимание придет ко всем странам, к моим коллегам в разных государствах. Мы готовы к сотрудничеству, готовы делиться своими знаниями, накопленным опытом в сфере кибербезопасности, конечно, выступаем за равноправный, справедливый миропорядок в цифровой сфере»,— приводит его словам «РИА Новости».

О том, на кого направлена деятельность кибермошенников сегодня, читайте в материале “Ъ”.