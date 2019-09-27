Google объяснила пропажу комментариев и лайков под видео Noize MC

В Google не обнаружили проблем с размещенным в начале сентября клипом рэпера Noize MC на песню «Все как у людей». Ранее пользователи YouTube заподозрили сервис в цензурировании комментариев и лайков к видео. Компания настаивает, что не отменяет лайки, а оставленные комментарии становится труднее найти из-за их количества.

В Google (владеет видеохостингом YouTube) не обнаружили никаких ошибок и технических проблем с музыкальным видео Noize MC на песню «Все как у людей», сообщили “Ъ” в пресс-службе компании.

Видео вошло в трибьют Егору Летову и было опубликовано 10 сентября. Под ним оставлены и продолжают размещаться сотни комментариев пользователей о том, что их лайки автоматически исчезают через некоторый промежуток времени или даже превращаются в дизлайки. В начале прошлой недели на жалобы пользователей обратили внимание СМИ, в том числе издание Daily Storm. Оно также отмечало, что в белорусском и украинском сегменте YouTube клип российского рэпера вышел на более высокие позиции, чем в российском.

Пользователи видеохостинга предполагают, что модераторы российского сегмента YouTube цензурируют комментарии и лайки к видео, так как в песне есть строчки о разгоне митингов, блокировке социальных сетей, произволе со стороны представителей власти.

У видео уже 7,2 млн просмотров, 781 тыс. лайков, 14 тыс. дизлайков, количество комментариев превысило 110 тыс.

«YouTube никоим образом не отменяет, не удаляет и не меняет местами лайки и дизлайки пользователей»,— заявили “Ъ” в пресс-службе Google. На YouTube есть система защиты от накруток, бот-трафика и спама, поясняет представитель компании. «Если какое-то видео начинает собирать большое количество просмотров за короткое время, система может временно замораживать счетчик просмотров, и начинается проверка трафика с целью пресечь накрутку и удалить ненастоящие просмотры и лайки. После проверки реальные просмотры добавляются в счетчик и в полном объеме отображаются публично»,— сообщили в Google.

«На YouTube загружается 500 часов видео в минуту, поэтому вся работа платформы построена на автоматических алгоритмах. YouTube никак не модерирует комментарии, с таким объемом видео это физически невозможно. Только автор видео имеет право запретить комментарии к своему видео или ограничивать определенные комментарии: например, содержащие нецензурную лексику»,— говорят в пресс-службе компании.

Система ранжирования в YouTube работает так, что сверху показываются более новые и популярные комментарии, а старые опускаются ниже, даже если у них много лайков и ответов, поэтому со временем найти более ранние комментарии может быть труднее, добавили в Google. «Видео Noize MC было в разделе "В тренде" двое суток после релиза, максимально доходило до второго места. После чего стало опускаться ниже и со временем пропало из трендов. Это абсолютно нормальное явление»,— заверил представитель компании. Алгоритм попадания в раздел «В тренде» един для всех стран мира, утверждают в Google.

Валерия Лебедева