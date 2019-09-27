Россия и Германия помянули военнопленных

Как стало известно “Ъ”, в четверг в Берлине было подписано соглашение между германскими и российскими архивными учреждениями. Оно позволит получить электронные копии документов о советских военнопленных из архивов Германии и создать поисковую базу данных. Таким образом, удастся уточнить судьбу примерно 500 тыс. советских участников Второй мировой войны.

В четверг в Берлине было подписано Соглашение между Российским государственным военным архивом (РГВА) и Федеральным архивом Германии о передаче данных в рамках проекта «Советские и немецкие военнопленные и интернированные». «Это совместный проект, в котором помимо РГВА участвуют Минобороны РФ и корпорация ЭЛАР, а с немецкой стороны — Германский исторический институт в Москве (ГИИМ), Федеральный архив и Немецкий союз по уходу за военными могилами»,— пояснил “Ъ” директор РГВА Владимир Тарасов. По его словам, соглашение позволит российской стороне получить документы «примерно на 500 тыс. военнопленных».

По данным Генштаба ВС РФ, во время Второй мировой войны в плен попали 4,5 млн человек, по другим данным — от 4 до 6 млн. На родине за «дезертирство» их мог ожидать приговор — вплоть до лагеря или расстрела. Участниками Великой Отечественной войны их признали только в 1995 году. Это во многом затруднило поиск и обработку архивной информации. В представленных в 2007–2015 годах под эгидой Минобороны РФ электронных базах документов о Великой Отечественной войне (ОБД «Мемориал», «Подвиг народа» и «Память народа») несложно найти данные о воевавших и погибших в боях или пропавших без вести красноармейцах и куда труднее — о военнопленных. С 2000 года на средства из бюджета ФРГ научно-исследовательскую работу проводила в основном немецкая сторона — Центр документации объединения «Саксонские мемориалы» за полтора десятилетия создал крупнейшую базу данных о примерно 700 тыс. советских военнопленных. Но к 2014 году эта работа оказалась практически заморожена.

Прорывом стали переговоры в 2016 году главы МИД РФ Сергея Лаврова и его тогдашнего коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера. «У нас целый ряд совместных полезных проектов, по поддержке бывших узников концентрационных лагерей, по прояснению судьбы российских и германских военнопленных и интернированных. Это очень важно для консолидации настроений в наших обществах, которые приветствовали историческое примирение между нашими странами»,— говорил тогда министр Лавров. Нынешний совместный проект и должен устранить оставшиеся пробелы, а подписанное в Берлине соглашение — позволить его реализовать.

Исполнителем работ по оцифровке документов и созданию поисковых баз данных выступает российская корпорация ЭЛАР. Как заявил “Ъ” ее президент, председатель Фонда поддержки национальных проектов Сергей Баландюк, значение подписанного соглашения «трудно переоценить»: «До сих пор судьба около 2 млн советских военнопленных неизвестна. Это не значит, что все они погибли в концлагерях. Возможно, кто-то остался жив, но не вернулся домой и до сих пор числится пропавшим без вести». «В идеале наша цель — создать банк данных таким образом, чтобы при вводе данных "Иванов Иван Иванович, 1916 года рождения, из села Прохоровка" сразу же возникал весь его жизненный путь, заканчивая, допустим, если он погиб в немецком лагере,— названием этого лагеря, номером могилы и тем, где она находится»,— пояснил “Ъ” историк, научный сотрудник ГИИМ Дмитрий Стратиевский. И добавил: «Сам факт работы такого межгосударственного проекта во времена, мягко говоря, охлаждения отношений крайне важен».

Галина Дудина, Марина Коваленко