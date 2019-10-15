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Кристиан Грацке искренне желает каждому пациенту найти своего доктора, с которым он сможет установить доверительные отношения

Фото: Medical Center – University of Freiburg

Робот «Да Винчи» в урологии: успехи в области минимально инвазивной хирургии

Университетская клиника во Фрайбурге отличается от европейских клиник необычайно высоким уровнем специализации

Главный врач отделения урологии Университетской клиники города Фрайбурга, профессор, д.м.н. Кристиан Грацке с уверенностью говорит об успешности операций по удалению опухолей предстательной железы с помощью робота «Да Винчи».


Университетская клиника города Фрайбурга — одно из крупнейших медицинских учреждений мира. Основана на базе медицинского факультета Фрайбургского университета имени Альберта и Людвига более 565 лет назад. Клиника объединяет ряд отделений, институтов и центров, в которых работают около 13 тыс. человек. В разные годы здесь трудились и преподавали многие выдающиеся врачи, в том числе лауреаты Нобелевской премии. В клинике ежегодно проходят лечение более 92 тыс. стационарных и 880 тыс. амбулаторных пациентов. Клиника входит в тройку крупнейших в Германии.

— Каковы основные направления работы вашего отделения и ваш врачебный профиль?

— Главное направление работы отделения — лечение больных с урологической онкологией и лечение функциональных заболеваний. Мой врачебный профиль — лечение карциномы предстательной железы, а также аденомы простаты. В рамках оперативного лечения у нас проводятся операции с помощью робота «Да Винчи», то есть робот-ассистированные лапараскопические операции. Вмешательство длится максимум два с половиной часа. Это минимально инвазивные операции. При робот-ассистированных операциях радикальной простатэктомии потеря крови, как правило, значительно ниже, чем при открытых операциях. И чтобы встать на ноги после операции, пациенту требуется значительно меньше времени, чем при открытой операции.

С начала 2019 года мы провели 150 операций радикальной простатэктомии. Это примерно в два раза больше, чем в прошлом году, и приблизительно половина из этих операций проводилась роботом «Да Винчи». Число операций частичной резекции почек также возросло на 80%. Выполняется очень много операций, связанных с доброкачественным увеличением простаты. Каждый год мы осуществляем около 300 хирургических вмешательств, связанных с лечением нарушений работы мочевого пузыря в результате доброкачественного увеличения простаты.

— Чем лечение урологических заболеваний в вашем отделении отличается от лечения в других клиниках?

— Университетская клиника города Фрайбурга привлекает пациентов тем, что предлагает максимально широкий спектр медицинских услуг. У нас работают специалисты по лечению практически всех урологических заболеваний. Немаловажно и то, что пациент при необходимости может попасть на прием к любому моему коллеге. Например, если выясняется, что у пациента имеется какое-то сопутствующее заболевание, он может быстро получить компетентную помощь другого врача нашего отделения. Урология — очень обширная область, и в нашем отделении представлен весь спектр лечения: от минимально-инвазивной до открытой хирургии. Нет таких форм лечения аденомы простаты, которые не предлагались бы в нашем отделении.

Что действительно отличает нас от других клиник — это высокий уровень специализации. Наши специалисты работают с самыми разными заболеваниями и в каждой области проводят большое количество операций. Такие клиники в Европе — редкость.

Отделение урологии Университетской клиники города Фрайбурга предлагает пациентам максимально широкий спектр медицинских услуг при высочайшем уровне специалистов по лечению практически всех урологических заболеваний

Отделение урологии Университетской клиники города Фрайбурга предлагает пациентам максимально широкий спектр медицинских услуг при высочайшем уровне специалистов по лечению практически всех урологических заболеваний

Фото: Medical Center – University of Freiburg

— Пациенты с какими заболеваниями в первую очередь выигрывают от операций, проводимых при помощи робота «Да Винчи»? Кому показана такая операция?

— Каждого пациента можно прооперировать при ассистировании робота «Да Винчи». Исключение составляют только пациенты, у которых имеются сосудистые заболевания в области головы, из-за невозможности опустить голову пациента до нужного уровня. Кроме того, такая операция противопоказана пациентам, ранее перенесшим вмешательства на брюшной полости. Бывают и случаи, когда открытая операция — более подходящий вариант. Для людей с избыточным весом открытая операция зачастую слишком сложна. Такие пациенты получают самую большую выгоду от минимально-инвазивных вмешательств при помощи робота. Большинству пациентов операции «Да Винчи» не противопоказаны.

— О каких рисках или побочных эффектах должны знать пациенты? Снижается ли риск недержания мочи после робот-ассистированной операции в сравнении с классической?

— Обычно осложнения, в частности недержание мочи, зависят от возраста пациента, а также от его ИМТ — индекса массы тела, но в первую очередь от стадии и агрессивности опухоли. Разница между классической и минимально-инвазивной операцией невелика, все зависит от опыта оперирующего специалиста.

— Сохраняется ли эректильная функция после проведения радикальной простатэктомии с помощью робота «Да Винчи»?

— Молодые пациенты с большей вероятностью сохраняют эрекцию после операции. Также это зависит от стадии и агрессивности опухоли. Главное — избежать повреждения нервов. После такой операции мы всегда рекомендуем реабилитацию, которая длится примерно три недели. В большинстве случаев мы относительно рано назначаем ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа, то есть медикаменты типа виагры или тадалафил, чтобы скорее восстановить эректильную функцию.

Недавно я оперировал одного пациента из Москвы в возрасте 49 лет. Через три месяца, когда он приехал снова, недержание мочи у него полностью прекратилось, а эрекция полностью восстановилась. При этом опухоль мы смогли удалить полностью. Еще один пациент из России имел большой избыточный вес: индекс массы тела у него составлял 48. Через шесть дней он был выписан и не страдал недержанием мочи.

— Ваше напутствие пациентам?

— Желаю каждому пациенту найти своего доктора, с которым он сможет установить доверительные отношения и который будет максимально заботиться о своем пациенте после операции.

www.ims.uniklinik-freiburg.de

info-ims@uniklinik-freiburg.de

Записала Асель Эпкенханс


* Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

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