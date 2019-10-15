Робот «Да Винчи» в урологии: успехи в области минимально инвазивной хирургии

Главный врач отделения урологии Университетской клиники города Фрайбурга, профессор, д.м.н. Кристиан Грацке с уверенностью говорит об успешности операций по удалению опухолей предстательной железы с помощью робота «Да Винчи».

Университетская клиника города Фрайбурга — одно из крупнейших медицинских учреждений мира. Основана на базе медицинского факультета Фрайбургского университета имени Альберта и Людвига более 565 лет назад. Клиника объединяет ряд отделений, институтов и центров, в которых работают около 13 тыс. человек. В разные годы здесь трудились и преподавали многие выдающиеся врачи, в том числе лауреаты Нобелевской премии. В клинике ежегодно проходят лечение более 92 тыс. стационарных и 880 тыс. амбулаторных пациентов. Клиника входит в тройку крупнейших в Германии.

— Каковы основные направления работы вашего отделения и ваш врачебный профиль?

— Главное направление работы отделения — лечение больных с урологической онкологией и лечение функциональных заболеваний. Мой врачебный профиль — лечение карциномы предстательной железы, а также аденомы простаты. В рамках оперативного лечения у нас проводятся операции с помощью робота «Да Винчи», то есть робот-ассистированные лапараскопические операции. Вмешательство длится максимум два с половиной часа. Это минимально инвазивные операции. При робот-ассистированных операциях радикальной простатэктомии потеря крови, как правило, значительно ниже, чем при открытых операциях. И чтобы встать на ноги после операции, пациенту требуется значительно меньше времени, чем при открытой операции.

С начала 2019 года мы провели 150 операций радикальной простатэктомии. Это примерно в два раза больше, чем в прошлом году, и приблизительно половина из этих операций проводилась роботом «Да Винчи». Число операций частичной резекции почек также возросло на 80%. Выполняется очень много операций, связанных с доброкачественным увеличением простаты. Каждый год мы осуществляем около 300 хирургических вмешательств, связанных с лечением нарушений работы мочевого пузыря в результате доброкачественного увеличения простаты.

— Чем лечение урологических заболеваний в вашем отделении отличается от лечения в других клиниках?

— Университетская клиника города Фрайбурга привлекает пациентов тем, что предлагает максимально широкий спектр медицинских услуг. У нас работают специалисты по лечению практически всех урологических заболеваний. Немаловажно и то, что пациент при необходимости может попасть на прием к любому моему коллеге. Например, если выясняется, что у пациента имеется какое-то сопутствующее заболевание, он может быстро получить компетентную помощь другого врача нашего отделения. Урология — очень обширная область, и в нашем отделении представлен весь спектр лечения: от минимально-инвазивной до открытой хирургии. Нет таких форм лечения аденомы простаты, которые не предлагались бы в нашем отделении.

Что действительно отличает нас от других клиник — это высокий уровень специализации. Наши специалисты работают с самыми разными заболеваниями и в каждой области проводят большое количество операций. Такие клиники в Европе — редкость.

Отделение урологии Университетской клиники города Фрайбурга предлагает пациентам максимально широкий спектр медицинских услуг при высочайшем уровне специалистов по лечению практически всех урологических заболеваний Фото: Medical Center – University of Freiburg

— Пациенты с какими заболеваниями в первую очередь выигрывают от операций, проводимых при помощи робота «Да Винчи»? Кому показана такая операция?

— Каждого пациента можно прооперировать при ассистировании робота «Да Винчи». Исключение составляют только пациенты, у которых имеются сосудистые заболевания в области головы, из-за невозможности опустить голову пациента до нужного уровня. Кроме того, такая операция противопоказана пациентам, ранее перенесшим вмешательства на брюшной полости. Бывают и случаи, когда открытая операция — более подходящий вариант. Для людей с избыточным весом открытая операция зачастую слишком сложна. Такие пациенты получают самую большую выгоду от минимально-инвазивных вмешательств при помощи робота. Большинству пациентов операции «Да Винчи» не противопоказаны.

— О каких рисках или побочных эффектах должны знать пациенты? Снижается ли риск недержания мочи после робот-ассистированной операции в сравнении с классической?

— Обычно осложнения, в частности недержание мочи, зависят от возраста пациента, а также от его ИМТ — индекса массы тела, но в первую очередь от стадии и агрессивности опухоли. Разница между классической и минимально-инвазивной операцией невелика, все зависит от опыта оперирующего специалиста.

— Сохраняется ли эректильная функция после проведения радикальной простатэктомии с помощью робота «Да Винчи»?

— Молодые пациенты с большей вероятностью сохраняют эрекцию после операции. Также это зависит от стадии и агрессивности опухоли. Главное — избежать повреждения нервов. После такой операции мы всегда рекомендуем реабилитацию, которая длится примерно три недели. В большинстве случаев мы относительно рано назначаем ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа, то есть медикаменты типа виагры или тадалафил, чтобы скорее восстановить эректильную функцию.

Недавно я оперировал одного пациента из Москвы в возрасте 49 лет. Через три месяца, когда он приехал снова, недержание мочи у него полностью прекратилось, а эрекция полностью восстановилась. При этом опухоль мы смогли удалить полностью. Еще один пациент из России имел большой избыточный вес: индекс массы тела у него составлял 48. Через шесть дней он был выписан и не страдал недержанием мочи.

— Ваше напутствие пациентам?

— Желаю каждому пациенту найти своего доктора, с которым он сможет установить доверительные отношения и который будет максимально заботиться о своем пациенте после операции.

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Записала Асель Эпкенханс