«Пеппелл» просыпался на маркировку

Некоторые производители начали пытаться обходить запрет на выпуск в России с 1 июля сигарет без цифровых кодов Data Matrix. Первой может быть крымская фабрика «Пеппелл» Валерия Хоменко, которого связывают с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Подделка кодов может свидетельствовать о неуплате акцизов, что позволяет компании держать низкую цену на сигареты.

Пачку сигарет «Ай-Петри» с поддельным кодом Data Matrix в одном из магазинов Иркутска обнаружил источник “Ъ”, близкий к табачному рынку. Продукция выпущена крымской фабрикой «Пеппелл», уточнил он. Фотография пачки есть у “Ъ”. Как следует из базы «СПАРК-Интерфакс», владелец ООО «Табачная компания "Пеппелл"» Валерий Хоменко в конце июля подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Ай-Петри», в том числе по классу сигарет. Фабрика «Пеппелл» построена в Крыму в 2015 году. Выпускает сигареты под брендами Peppell, «Хортиця», Dune и др. Валерия Хоменко называют совладельцем донецкой табачной фабрики «Хамадей», которая считалась близкой к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. В 2018 году выручка компании «Пеппелл» выросла более чем в два раза, до 1,66 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 5,7 раза, до 160,67 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакс»). По итогам первого квартала 2019 года «Пеппелл» стал седьмым производителем сигарет в России с долей рынка 1,2% (см. “Ъ” от 25 июля).

Оператор системы маркировки сигарет — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, учрежден «Ростехом», ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ» Алишера Усманова и «Элвис-плюс групп» Александра Галицкого). С 1 июля этого года в России вступил в силу запрет на производство сигарет без маркировки, а 1 июля 2020 года должен быть запрещен оборот такой продукции. В ЦРПТ подтвердили “Ъ”, что код на пачке «Ай-Петри» не из системы маркировки и похож на имитацию Data Matrix. При этом дата производства указана августом 2019 года, когда маркировка уже стала обязательной, отметили в ЦРПТ. В компании «Пеппелл» в четверг не ответили на вопросы “Ъ”.

Директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний Philip Morris (бренды Marlboro, Parliament и пр.) в России Александр Мироненко говорит, что компания ранее не сталкивалась со случаями поддельных кодов Data Matrix. Об этом же говорят и в Минпромторге. Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев отмечает, что «Пеппелл» работает в основном с мелкооптовыми поставщиками и представлен в несетевой рознице, поэтому может рассчитывать за счет подделки Data Matrix создать видимость соблюдения закона.

Подделанный код Data Matriх свидетельствует о том, что это, скорее всего, нелегальная продукция и с нее не уплачены акцизы, говорит господин Мироненко. «Пеппелл» выпускает сигареты в самом низком ценовом диапазоне — это либо сознательный демпинг себе в убыток, либо «экономия» на акцизах, согласен Максим Королев. В первом квартале 2019 года, согласно Nielsen, средняя стоимость сигарет фабрики «Пеппелл» была 69 руб. за пачку. В 2018 году на пачки с поддельными или подозрительными акцизными марками пришлось около 13% нелегального табачного рынка в РФ, приводит Александр Мироненко данные KPMG. Нелегальная продукция уже занимает более 10% рынка, и в этом году сумма неуплаченных акцизов достигнет минимум 72 млрд руб., говорит директор по работе с органами государственной власти «JTI Россия» (марки Winston, LD, Camel и др.) Василий Груздев.

Как отмечает источник “Ъ” на табачном рынке, появление имитации маркировки было вопросом времени и вряд ли «Пеппелл» будет единственным. Но 1 июля 2020 года закончится переходный период, и продукцию с поддельным кодом будет легко выявить, так как она не будет сканироваться через кассовый аппарат, отмечает Александр Мироненко. Максим Королев согласен, что «Пеппелл» вряд ли долго сможет работать с поддельными Data Matrix. По словам представителя ЦРПТ, в случае выявления нелегальных кодов информация об этом незамедлительно будет предоставлена регулирующим и контрольно-надзорным органам для дальнейших проверок.

Анатолий Костырев