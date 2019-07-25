В сигаретах стало больше «Пепплла»

Несмотря на общее падение российского рынка сигарет, некоторым игрокам удается увеличить производство. Как стало известно “Ъ”, крымская фабрика «Пеппелл», основанная близким к экс-президенту Украины Виктору Януковичу предпринимателем из Донецка Валерием Хоменко, за первый квартал 2019 года увеличила долю рынка вдвое, до 1,2%. Конкуренты «Пеппелла» уверены, что часть продукции фабрики продается нелегально, так как ее цена существенно ниже среднерыночной.

Согласно предоставленным “Ъ” одним из участников рынка данным Nielsen, самым быстрорастущим производителем в России оказалась крымская табачная фабрика «Пеппелл». За первый квартал 2019 года доля предприятия выросла вдвое, до 1,2%. В результате компания стала седьмым производителем, обогнав Балтийскую и Моршанскую фабрики из Калининградской и Тамбовской областей соответственно, а также болгарскую «Булгартабак». Показатели крупнейших компаний, для сравнения, изменились незначительно. Так, доли Japan Tobacco International (JTI, бренды Winston, Camel) и British American Tobacco (BAT, Kent) в первом квартале сократились с 33,2% до 32,7% и с 22,2% до 21,2% соответственно. Доли Philip Morris International (PMI, Marlboro) и Imperial Tobacco Group (ITG, Davidoff) выросли соответственно на 0,6 процентного пункта, до 26,9%, и на 0,2 процентного пункта, до 7,1%.

Фабрика «Пеппелл» была построена в Крыму в 2015 году. Выпускает сигареты под брендами Peppell, «Хортиця», Dune и др. По данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО «Табачная компания "Пеппелл"» значится Валерий Хоменко, которого называли совладельцем донецкой табачной фабрики «Хамадей». Это предприятие, в свою очередь, считалось близким к экс-президенту Украины Виктору Януковичу, вспоминает главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев. По его словам, помимо выпуска сигарет под собственными марками «Хамадей» специализировалась на подделках известных мировых брендов. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году выручка «Пеппелла» выросла на 46,1%, до 157,3 млн руб., чистая прибыль увеличилась с 11,6 млн до 28 млн руб. год к году. В «Пеппелле» на запрос “Ъ” не ответили.

Согласно Nielsen, «Пеппелл» продает свою продукцию существенно дешевле, чем другие компании. Пачка сигарет производства крымской фабрики в среднем стоит 69 руб., а ее ближайшего конкурента Балтийской табачной фабрики (бренды Lifa, Сompliment) — 77 руб. Средняя стоимость сигарет JTI, PMI и BAT — 110 руб., 112 руб. и 105 руб. за пачку соответственно, следует из данных Nielsen.

По словам руководителя по связям с госорганами «БАТ Россия» Олега Барвина, минимальный размер налоговых обязательств, включая стоимость акцизов,— 63 руб. за пачку. Среднюю стоимость легальных сигарет в низком ценовом сегменте он оценивает на уровне около 85–90 руб. за пачку. По мнению господина Барвина, продукция, на которую установлена цена ниже этих значений, может быть нелегальной. Максим Королев не исключает, что часть продукции фабрики «Пеппелл» реализуется без уплаты акцизов.

В целом российский табачный рынок не первый год демонстрирует падение, отмечает господин Королев. Если в 2014 году было произведено 400 млрд сигарет, то в 2018-м — 253 млрд штук, указывает он. По мнению эксперта, это связано в первую очередь с повышением стоимости акцизов и ростом объема нелегальной продукции. По итогам первого квартала 2019 года доля нелегальной продукции составила 10,3% всего табачного рынка, приводит данные агентства Kantar Олег Барвин. Для борьбы с нелегальной продукцией необходимо введение минимальной розничной цены на сигареты, что будет индикатором легитимности, уверен топ-менеджер. По словам директора по работе с органами государственной власти JTI Россия Василия Груздева, доля нелегальной табачной продукции за последние три года выросла в десять раз.

Мария Котова