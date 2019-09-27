«Почта России» выйдет из дверей в окна

«Почта России» впервые за 38 лет обновит нормативы по размещению отделений. Новые параметры, разработанные Минкомсвязью, гораздо менее обязывающие, а при расчете численности обслуживаемых граждан фактически приравнивают к числу отделений число окон в них. Потенциально это создает возможность сокращения сети, но ее осложняет еще один новый закон — об акционировании «Почты России».

Минкомсвязь 26 сентября опубликовала на regulation.gov.ru проект приказа о нормативах размещения отделений «Почты России». Он должен заменить приказ Минсвязи СССР 1981 года. Правила в разы сократятся в объеме, из них предлагается исключить нормы по размещению отделений по микрорайонам, их площади, размерам земельных участков и др.

Сейчас в сети «Почты России» почти 42 тыс. отделений. Новая редакция предлагает изменить расчетное число жителей на каждое, причем формально в сторону уменьшения. По текущим правилам, в городах-миллионниках одно отделение приходится на 20–25 тыс. человек, новый проект говорит о 15 тыс. человек на отделение для городов с населением свыше 500 тыс. В городах с 100–250 тыс. жителей одно отделение будет обслуживать 6–10 тыс. человек вместо нынешних 9–13 тыс. Но есть нюанс: фактически отделение приравнивается к одному окну, то есть два окна уже удваивают норму.

Николай Подгузов, гендиректор «Почты России», в интервью “Ъ” 20 сентября 2018 года Да, около половины отделений почтовой связи убыточны, в первую очередь в сельской местности

Дополнительно запутывает ситуацию акционирование «Почты России», распоряжение о котором подписано премьером Дмитрием Медведевым 24 сентября. Оно утверждает устав АО с капиталом 15,75 млрд руб., которое должно быть зарегистрировано не позднее 1 октября. И, как пояснил “Ъ” директор департамента отраслевых организаций Минкомсвязи Алексей Доронкин, в законе об акционировании «Почты России» «установлена защитная норма, по которой решения о закрытии отделений можно принимать исключительно по согласованию с органами власти субъектов РФ и Минкомсвязью».

Поэтому, заверил чиновник, принятие новых норм не приведет к сокращению или закрытию действующих отделений. В «Почте России» уточнили, что «опубликованные нормативы размещения отделений продолжают обсуждаться в диалоге с Минкомсвязью».

В случае согласования новые нормативы потенциально открывают возможность для оптимизации числа отделений, полагают эксперты.

Действующие нормы препятствуют сокращению сети «Почты России», новые же дадут «правовое прикрытие» этому, не исключает экс-гендиректор «Почты Узбекистана» Евгений Биргер, ранее возглавлявший департамент почтовой связи Минкомсвязи РФ. При этом нормы и сама сеть требуют оптимизации: действующее градостроительное законодательство не учитывает почту как социальную инфраструктуру, поэтому уже есть немало поселений, где отделения в принципе не построены, поясняет он. По мнению господина Биргера, в расчет стоит принимать не только число жителей, но и возможность пеших маршрутов для почтальонов.

Приказ должен решить проблему новых микрорайонов, где есть нормативы по школам и детским садам, но нет для почтовых отделений, надеется президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. «Сейчас получается дисбаланс: отделения “Почты России” нельзя убрать из сел, где сокращается численность населения, но в новых жилых кварталах, где проживают тысячи людей, их нет»,— поясняет он. По его оценке, из 42 тыс. отделений нерентабельны около 70%, а в рентабельных — очереди из-за высокого трафика и отсутствия необходимого числа окон.

Основное изменение в нормативах — уменьшение количества населения на отделение, полагает ведущий юрист практики недвижимости «Кроу СиАрЭс» Сергей Логинов. По сравнению с 1980-ми, когда были приняты старые нормы, почтой пользуется гораздо меньше людей и в основном для бандеролей, интернет-заказов и подачи отчетности, рассуждает он. Но сокращение числа отделений напрямую из документа не следует, отмечает эксперт, тем более что в законе есть запрет на сокращение штата «Почты России» в связи с реорганизацией.

Юлия Тишина, Владислав Новый, Дмитрий Шестоперов