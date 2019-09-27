РосНИИРОС съехал с IP-адреса

Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей (РосНИИРОС) прекращает деятельность по распределению IP-адресов. Созданный на заре рунета РосНИИРОС некогда был монополистом этого рынка, но постепенно терял полномочия. Так, за IP-адресами в последние годы стало выгоднее обращаться напрямую к вышестоящему региональному регистратору. РосНИИРОС же сосредоточится на поддержании домена .su, созданного еще в СССР.

РосНИИРОС направил клиентам письмо, в котором сообщил, что с 1 ноября перестает оказывать услуги локального интернет-регистратора (Local Internet Registry, LIR). 26 сентября письмо было опубликовано на Telegram-канале «ЗаТелеком», его рассылку подтвердил “Ъ” член совета РосНИИРОСа и экс-директор организации Алексей Платонов. Договор РосНИИРОСа на поддержку ресурсов истекает 1 ноября, сообщил институт в письме, рекомендовав клиентам обратиться к услугам компании MSK-IX (контролируется структурой «Ростелекома»).

LIR работают с одним из пяти существующих в мире региональных регистраторов и на платной основе распределяют пакеты IP-адресов среди владельцев автономных систем — операторов связи, крупных интернет-сервисов, хостинг-провайдеров, большинства банков и др. Российские LIR сотрудничают с региональным регистратором RIPE NCC. По его данным, сейчас в России зарегистрировано 2,4 тыс. локальных интернет-регистраторов.

РосНИИРОС учрежден в 1992 году и долгое время был практически монополистом по многим вопросам, связанным с интернетом. Позднее институт начал передавать полномочия, например по регистрации и поддержке доменных имен и управлению трафиком, другим структурам, в числе которых Ru-Center и MSK-IX.

РосНИИРОС был создан для научных разработок и прекрасно справлялся с этой задачей, а функция поддержки LIR всегда была второстепенной, подчеркивает Алексей Платонов. «Сейчас пришел момент, когда поддерживать это направление просто нерентабельно и бессмысленно. Здесь и новые законодательные проекты играют роль, и экономическая ситуация в целом»,— отметил он, уточнив, что имел в виду «закон Яровой», который требует инвестиций в оборудование. Впрочем, о закрытии организации пока речи не идет, уточняет господин Платонов, РосНИИРОС остается администратором созданного в 1990 году домена .su.

РосНИИРОС был первым членом RIPE NCC от России и в 1990-е помогал получать IP-адреса первым российским провайдерам, говорит директор RIPE NCC по внешним связям в Восточной Европе и Центральной Азии Максим Буртиков. С постепенным увеличением числа LIR институт перестал играть существенную роль на рынке распределения IP-адресов в России, констатирует директор Координационного центра доменов .ru/.рф Андрей Воробьев. «Уход РосНИИРОСа с рынка не скажется на нем, сейчас доступно огромное количество других поставщиков услуг. Кроме того, сейчас большое количество компаний предпочитают самостоятельно получать статус LIR и взаимодействовать с региональными регистраторами напрямую»,— поясняет он.

Членство в RIPE NCC в 2019 году стоит €2 тыс. для новых участников плюс ежегодный взнос в размере €1,4 тыс. Поскольку в последние годы IP-адреса самого распространенного протокола IPv4 в дефиците, чтобы получать пакеты адресов для собственных нужд, владельцы автономных систем действительно все чаще предпочитают самостоятельно регистрироваться в качестве LIR, а не перекупать адреса у третьей стороны, это оказывается для них дешевле, подтверждал отчет на сайте RIPE NCC в апреле 2018 года.

На замену дефицитному протоколу IPv4 пришел IPv6, использующий длину 128 бит вместо 32 бит. Но пока его проникновение остается низким во всем мире — 27%, в России же этот показатель составляет всего 3,78%, оценивала ранее Qrator Labs (см. “Ъ” от 5 сентября). Технический директор компании Артем Гавриченков пояснял, что медленный переход на IPv6 в России может объясняться отсутствием необходимых компетенций и нежеланием операторов связи делать долгосрочные инвестиции в этом направлении.

Дмитрий Шестоперов