«Слава богу, мы живы!»

Уголовное дело возбуждено после происшествия с самолетом Azur Air, у которого во время посадки в аэропорту Барнаула загорелось шасси. На борту самолета, прилетевшего из Вьетнама, находился 331 пассажир. Следователи отрабатывают две основных версии случившегося: ошибка пилотирования и некачественное тех­обслуживание. По данным следственных органов, при эвакуации пострадали 56 человек, госпитализирован один. Многие пассажиры получили ссадины и ушибы из-за конструкции надувных трапов, полагает гендиректор аэропорта Виталий Архипенко. За несколько часов до инцидента в аэропорту прошли масштабные учения медиков и МЧС по спасению людей из горящего самолета.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ) после инцидента с самолетом Azur Air в аэро­порту Барнаула. Воздушное судно, следовавшее рейсом Камрань — Барнаул с 331 пассажиром и десятью членами экипажа на борту, совершило жесткую посадку в аэропорту Барнаула 25 сентября около 21 часа по местному времени.

Предварительно установлено, что при посадке у Boeing-767 произошло возгорание задней правой стойки шасси. Самолет остановился в пределах взлетно-посадочной полосы. Пожар был незамедлительно локализован. В управлении МЧС по Алтайскому краю уточнили, что пожар был ликвидирован в 21:40. В ликвидации ЧС участвовали 186 человек и 49 единиц техники. «Службы, которые занимаются обеспечением безопасности, пожарное подразделение аэропорта сработали своевременно и эффективно. Решением экипажа эвакуация пассажиров происходила по надувным трапам. К моменту, когда пассажиры начали эвакуироваться, угрозы дальнейшего возгорания уже не существовало»,— сказал журналистам зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР рассказали „Ъ“, что отрабатываются две версии произошедшего: ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание самолета. «Изымается документация по самолету, будут допрошены свидетели и назначена летно-техническая экспертиза»,— сообщили в управлении.

Пассажиры самолета рассказали, что самолет приземлился со второго раза. «Мы пошли на посадку, самолет три раза ударился, спружинил, и мы пошли опять на взлет, сделали круг и снова стали садиться»,— сообщила одна из пассажирок в эфире телеканала «Мир 24».

Генеральный директор аэропорта Барнаула Виталий Архипенко подтвердил, что посадка самолета была совершена со второй попытки: «Рейс прибыл по расписанию, заходил на посадку без отклонений. Но перед самым приземлением командир принял решение об уходе на второй круг. Это его право, предписанное летными законами, если не уверен в посадке. Командир сообщил о нестабилизированном положении воздушного судна, дал газ и ушел на второй круг. Это нормальная практика. Повторный заход был выполнен без отклонений, совершил посадку, во время которой произошло возгорание».

По данным следственных органов, при эвакуации пострадали 56 пассажиров, они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Глава краевого минздрава Дмитрий Попов сообщил, что в основном это ушибы и ссадины. «В двух случаях переломы. Один человек госпитализирован с переломом позвоночника»,— сказал он. Он также не исключил, что количество обратившихся за медпомощью может увеличиться: «Люди могли в стрессовой ситуации не обратить внимания на то, что у них что-то болит».

По словам одного из пассажиров, эвакуация из самолета происходила очень быстро: «Людей начали эвакуировать с помощью воздушных трапов. Один из них открылся не полностью, из-за чего некоторые пострадали, у некоторых людей есть вывихи, у некоторых, кажется, переломы. Мы все быстро покинули самолет. Я спустился одним из первых». «Вы просто не были на борту и не знаете, как это страшно на самом деле. Пострадавшие есть, ушибы, переломы. Слава богу, мы живы!» — сообщила в соцсетях другая пассажирка. В Azur Air говорят, что экипаж действовал согласно инструкции: благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажа все пассажиры были экстренно эвакуированы, сообщили в компании. «Наблюдалось открытое горение. Я считаю, что командир воздушного судна действовал правильно, приняв решение об эвакуации»,— сказал Виталий Архипенко. Он отметил, что большое число травмированных может быть связано с конструкцией трапов. «Надувные трапы на Boeing-767 довольно широкие, их покрытие довольно скользкое. Уж так конструктивно выполнено. С чем и связано наличие 49 (на тот момент.— „Ъ“) обратившихся со ссадинами и ушибами рук и ног»,— сказал он.

По словам Виталия Архипенко, аварии, связанные с возгоранием шасси, довольно редкие. «Создана Росавиацией комиссия, она будет вести расследование и устанавливать причины, которые привели к пожару. Это достаточно редкая ситуация, так как самолет уже приступил к торможению, что там случилось, пока непонятно»,— сказал он. Авиакомпания совместно с авиационными властями, производителем воздушного судна и аэропортом прилета начала расследование инцидента. В Azur Air также сообщили, что компания окажет пострадавшим пассажирам материальную помощь.

За несколько часов до происшествия с самолетом Azur Air в аэропорту Барнаула прошли масштабные учения МЧС, медиков и сотрудников аэропорта. По легенде, в самолет с 56 пассажирами и шестью членами экипажа на борту попала молния и в результате аварийной посадки разрушилось правое крыло, загорелось топливо. «Многими инцидент в аэропорту с самолетом Azur Air был воспринят как продолжение учений. Некоторые даже не поверили, что ситуация реальная»,— сказал Игорь Степаненко.

Оксана Павлова