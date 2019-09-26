Сбербанк намерен банкротить «Метрострой»

ПАО «Сбербанк» намерено банкротить ОАО «Метрострой». Информация об этом размещена на едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц и предпринимателей (Федресурс). Иск к компании пока не подан.

Как пояснили в ПАО «Сбербанк», «Метрострой» испытывает сложности с исполнением обязательств перед банком, пока урегулировать ситуацию не удалось. ПАО «Сбербанк» в установленном порядке проинформировало о намерении обратиться в суд, «вместе с тем банк готов к продолжению диалога с целью урегулирования вопроса в досудебном порядке».

Напомним, ранее банкротить «Метрострой» пыталась Федеральная налоговая служба, но стороны заключили мировое соглашение. Субподрядчику «Метростроя» избежать банкротства не удалось. В отношении ЗАО «СМУ-11 Метрострой» в апреле было открыто конкурсное производство.

Весной Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти зарегистрировал очередной иск о банкротстве в отношении компании ОАО «Метрострой». Его подала компания АО «Ариэль Металл», занимающаяся поставками черного металлопроката и труб.